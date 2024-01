Syn Kamińskiego porównał ojca do... Mandeli. I do kogo jeszcze? Opublikował długą listę

Kacper Kamiński na bieżąco komentuje sprawę zatrzymania swojego ojca, Mariusza Kamińskiego. Syn polityka PiS utrzymuje, że jego ojciec i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi. W swojej ostatniej publikacji w serwisie X porównał zatrzymanych polityków między innymi do przetrzymywanego w rosyjskiej kolonii karnej Aleksieja Nawalnego.

Kacper Kamiński porównał polityków PiS do więźniów politycznych. Na liście Mandela i Nawalny

"Żadna dyktatura, wtrącając swoich przeciwników do więzień, nie uznaje ich za więźniów politycznych. Skazuje się ich za pośrednictwem 'niezależnych'' sądów za przestępstwa kryminalne. Dokładnie tak, jak to ma dzisiaj miejsce w Polsce. Warto się przyjrzeć, za co byli skazywani więźniowie polityczni na świecie" - napisał w X Kacper Kamiński.

Następnie syn Kamińskiego, który nadal pracuje na stanowisku doradcy w Banku Światowym, opublikował listę 10 nazwisk:

Nelson Mandela - zdrada stanu, sabotaż, Aung San Suu Kyi - korupcja, Ołeh Sencow- terroryzm i przemyt broni, Leyla Yunus - oszustwa podatkowe i wyłudzenie, Aleksiej Nawalny - oszustwa i obraza sądu, Ninoy Aquino - morderstwo, nielegalne posiadanie broni, Benazir Bhutto - korupcja, Antonio Gramsci - usiłowanie zabójstwa, Rubin "Hurricane" Carter - morderstwo, Carlos Menem - korupcja.

Przypomnijmy, m.in. Ołeh Sencow pochodzi z zaanektowanego w 2014 Krymu. W sierpniu 2015 roku został skazany przez rosyjski sąd na karę 20 lat kolonii karnej za rzekome zamachy terrorystyczne na półwyspie. Sencow tym oskarżeniom zaprzeczał, uważał, że mają one charakter polityczny. Po eskalacji wojny w Ukrainie walczył z Rosją na froncie.

Z kolei Nelson Mandela był prezydentem Republiki Południowej Afryki, jednym z przywódców ruchu przeciw apartheidowi (systemowi opartemu na segregacji rasowej), a także działaczem na rzecz praw człowieka, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Czy aby na pewno Mariusz Kamiński powinien być porównywany z osobami wymienionymi przez jego syna?

Manifestacje po zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika

Po zatrzymaniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego "ze sprzeciwu na bezprawie" powstał Komitet Obrony Więźniów Politycznych. "Nasze Stowarzyszenie ma na celu walkę o sprawę Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i b. funkcjonariuszy CBA. Zemsta dokonana na nich nie może zostać zapomniana. Prawdziwa historia ich działalności, prawda o przyczynach ich ścigania stały się misją naszego środowiska" - czytamy na stronie stowarzyszenia. 17 stycznia odbędzie się kolejna manifestacja pod aresztami, w których przebywają politycy PiS.

17 stycznia poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki mówił w Sejmie, że obecny rząd doprowadził do tego, że po 1989 roku mamy znowu więźniów politycznych - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z tym stwierdzeniem nie zgodził się m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Jak przekazał, "z analizy ich statusu oraz orzeczenia sądu na tle definicji więźnia politycznego przyjętej przez Radę Europy wynika, że nie są oni więźniami politycznymi".

Przypomniał też, że obaj politycy zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu na dwa lata więzienia i pięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych za przekroczenie uprawnień w tak zwanej "aferze gruntowej". Wiceminister dodał, że w efekcie wyroku skazującego panów Kamińskiego i Wąsika ich mandaty poselskie wygasły, a sąd rejonowy skierował ich do wykonania kary. Jego zdaniem, policja działająca na polecenie sądu miała prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego.