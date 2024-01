Jeszcze w październiku 2023 roku przed wyborami parlamentarnymi Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej ogłosił swoje uczestnictwo w głośnej debacie organizowanej przez TVP. Przy okazji wyraził swoje stanowisko w kwestii ówczesnych mediów publicznych. - Ja z tym przesłaniem (dość kłótni, do przodu! - red.) pójdę w miejsce, które proste nie jest, bo to największy gruczoł jadowy, jaki udało się wyhodować w tej części Europy - mówił o Telewizji Polskiej Hołownia.

Zobacz wideo Posłanka Pamuła żali się na Macieja Orłosia: Jak on się postarzał, co on wygaduje?