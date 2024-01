Andrzej Duda na początku stycznia spotkał się z Małgorzatą Manowską, I prezeską Sądu Najwyższego. Według ustaleń "Gazety Wyborczej" celem ich rozmowy było omówienie sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W rozmowie z Radiem Zet Manowska temu zaprzeczyła. Przyznała, że przyjaźni się z prezydentem, ale spotkali się w celach prywatnych. - Znam pana prezydenta od 17 lat i byłabym hipokrytką, gdybym się wypierała tej znajomości. Odwiedzaliśmy się i odwiedzamy, od czasu do czasu prywatnie. (...) Przyjaciele? Można tak powiedzieć - mówiła. Dodała przy tym, że Duda nigdy nie poprosił ja "o nic niestosownego, co zaburzałoby trójpodział władzy".

Prezeska Sądu Najwyższego mówiła o przyjaźni z Andrzejem Dudą. Senator Koalicji Obywatelskiej ostro zareagował

Do sprawy odniósł się Marek Borowski, który był niedawno gościem "Kropki nad I" w TVN24. Senator Koalicji Obywatelskiej nie omieszkał skrytykować zachowana Małgorzaty Manowskiej. Stwierdził, że swoją wypowiedzią na antenie radia "zrobiła prezydentowi dużą przykrość".

- To tylko świadczy o tym, że te PiS-owskie elity, do których zaliczają się Manowska i Przyłębska, mają ciągle (...) poczucie bezwstydu i bezkarności. To znaczy, że to jest dla nich po prostu normalne. Chyba przez te 30 lat nasza demokracja nie zakorzeniła się dostatecznie mocno w niektórych głowach i dzisiaj można słyszeć takie rzeczy. To oświadczenie pani Manowskiej to pocałunek śmierci, bo to oznacza, że pan prezydent z prezesem Sądu Najwyższego jest za pan brat - mówił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Senator przypomniał także, jak Małgorzata Manowska znalazła się na swoim stanowisku. Wskazał, że to Andrzej Duda jej to umożliwił poprzez zmianę regulaminu Sądu Najwyższego. - Zgromadzenie sędziów wytypowało zupełnie kogoś innego. Pani Manowska była chyba na trzecim miejscu z jakąś minimalną liczbą głosów. Pan prezydent specjalnie zmienił regulamin w taki sposób, żeby można było trzecią osobę wybrać, a nie pierwszą czy drugą - stwierdził.

Andrzej Duda o przyjaźni na państwowych stanowiskach. "Nie mogą się napić przysłowiowej wódeczki"

Przypomnijmy, Andrzej Duda 22 grudnia 2019 roku w programie "Woronicza 17" w TVP Info krytykował polityków, którzy nawiązują przyjaźnie z sędziami. - Ktoś mi ostatnio zadał pytanie: "To w takim razie, co pan uważa, że jak jest dwóch kolegów z roku - jeden został adwokatem, a drugi sędzią - i oni w jednym mieście mieszkają, to co, oni nie mogą się spotkać? To oni razem nie mogą być na imprezie, nie powinni razem siedzieć przy jednym stole, nie mogą się napić przysłowiowej wódeczki"? Powiem tak: niestety nie. Moim zdaniem niestety nie - mówił Duda.

- Sędzia, decydując się na to, żeby wejść do zawodu sędziowskiego, do tej bardzo specyficznej grupy zawodowej (...) niestety podlega dodatkowym rygorom, które nie są zapisane wprost, ale to przyzwoitość i to właśnie, że odpowiada za to, jak jest postrzegany wymiar sprawiedliwości - dodał następnie prezydent, choć ta część wypowiedzi nie pojawiła się w podawanym przez internautów fragmencie.