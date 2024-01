Według doniesień portalu warszawa.naszemiasto.pl, we wtorek 16 stycznia około godziny 16:00 doszło do ataku nożownika na ulicy Kościuszki w Grodzisku Mazowieckim. Ranny został 34-letni mężczyzna. Przed ratuszem niezwłocznie pojawiła się policja oraz służby ratunkowe, które zabrały poszkodowanego do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Sejm uchwalił ustawę o powołaniu komisji ds. "Pegasusa". Wszyscy zagłosowali za jej przyjęciem

Grodzisk Mazowiecki. Nożownik zaatakował 34-latka pod ratuszem. Mężczyzna zmarł

Pomimo starań lekarzy nie udało się uratować życia 34-latka i mężczyzna zmarł w placówce. Policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy, które przyniosły efekt tego samego dnia - po niespełna dwóch godzinach zatrzymano podejrzanego. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Natomiast rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że służby gromadzą materiał dowodowy, w którego skład wchodzą między innymi nagrania z monitoringu.

Zabójstwo w Grodzisku Mazowieckim. "Zostanie podjęta decyzja o dalszym losie zatrzymanego"

Jak przekazała PAP, ugodzony nożem 34-latek był mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego. Wiadomo, że podejrzewany ma polskie obywatelstwo, ale służby nie ujawniły dokładnych informacji na temat motywu zbrodni i ewentualnego powiązania z ofiarą. - Po wykonaniu wstępnych i istotnych dla dalszego biegu śledztwa czynności procesowych, podjęta zostanie decyzja o dalszym losie zatrzymanego mężczyzny, w tym ewentualnej decyzji o przedstawieniu mu zarzutu - przekazał PAP rzecznik Szymon Banna. Podejrzewanemu mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.