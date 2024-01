Decyzją Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony narodowej, odwołano ze stanowiska gen. bryg. Mirosława Brysia. Do tej pory kierował on Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Ruch MON skomentował między innymi były szef resortu - Mariusz Błaszczak, który odniósł się krytycznie do działań Kosiniaka-Kamysza.

Ministerstwo Obrony Narodowej odwołało gen. Brysia ze stanowiska

"Decyzją wicepremiera i szefa MON z dniem 17 stycznia br. gen. bryg. Mirosław Bryś został przeniesiony do dyspozycji i skierowany do wykonywania zadań służbowych do Inspektoratu Sił Zbrojnych" - przekazała Rzeczniczka CWCR ppłk Justyna Balik w RMF. Obowiązki szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji przejął tymczasowo zastępca gen. Brysia, czyli płk Sławomir Karwowski.

Decyzję szefa MON skomentował Mariusz Błaszczak. "Czystki kadrowe w MON. Odwołano dziś gen. Mirosława Brysia, oficera niezwykle zaangażowanego w proces rekrutacji do Wojska Polskiego. To apolityczny profesjonalista, któremu zawdzięczamy to, że ludzie garną się do armii, a Siły Zbrojne RP liczą ponad 190 tys. żołnierzy. Padł ofiarą nagonki Onetu i bezmyślnej decyzji kierownictwa resortu, która będzie skutkowała paraliżem procesu powoływania do wojska. Panie Generale, dziękuję za wszystko, co zrobił pan dla Sił Zbrojnych RP" - napisał na X.

Kontrowersje wokół decyzji MON. W tle podejrzenia o mobbing

Generał Mirosław Bryś został szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w 2023 roku. Jednostka na mocy ustawy "O obronie ojczyzny" zastąpiła dawne Wojskowe Komendy Uzupełnień i Wojewódzkie Sztaby Wojskowe. Wcześniej był dyrektorem biura ds. programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej". W obu jednostkach był odpowiedzialny za zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Według informacji uzyskanych przez Onet - cel ten nie został spełniony. Ponadto szef jednostki miał zaniedbać kwestie związane z mobilizacją i szkoleniem rezerw. Opozycja - a obecnie koalicja rządowa - zarzucała generałowi Brysiowi zbytnie uzależnienie polityczne od Mariusza Błaszczaka, ówczesnego szefa MON. Miał być jednym z jego najbardziej zaufanych ludzi i ślepo wykonywać polecenia. Jednym z nich miała być organizacja pikników wojskowych, które pod pretekstem zachęcania obywateli do dołączenia w szeregi armii, były częścią kampanii wyborczej PiS.

W krytyce generała Mirosława Brysia pojawia się też kwestia rzekomego mobbingu w CWCR. Jak podaje Onet, sprawę ma badać już Żandarmeria Wojskowa. Do tej kwestii odniósł się także Miłosz Motyka, rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Panie pośle, z tego co słyszymy, to od dziś w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji pracownicy mogą wreszcie odetchnąć, bo skończyło się pastwienie nad pracownikami i organizacja pikników dla polityków PiS. To panu oczywiście nie przeszkadzało?" - pytał polityk w odpowiedzi na wpis Mariusza Błaszczaka krytykujący odwołanie gen. Brysia.

Z drugiej strony niektórzy zwracają uwagę na to, w jaki sposób podjęto decyzję w sprawie generała Mirosława Brysia. "Przenoszenie gen. Mirosława Brysia z dnia na dzień do Bydgoszczy, do Inspektoratu Wsparcia, z którym nie miał nic wspólnego, przypomina najlepsze zwolnienia z czasów Misiewicza. Przynajmniej dobrze, że popołudniem, a nie w nocy. Można zwalniać, ale po co to robić w ten sposób? Mimo pięknych frazesów Władysława Kosiniaka-Kamysza tego, że szukamy porozumienia, trzeciej drogi, itd. trudno tego nie interpretować inaczej niż TKM, które także w wojsku ma tradycje. Wiadomo, że gen. Bryś był do zwolnienia, bo był za blisko Mariusza Błaszczaka, ale można to robić z klasą" - pisał na X Maciej Miłosz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej.