We wtorek wieczorem (9 stycznia) policja aresztowała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Obecnie byli posłowie znajdują się w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych.

Co z Wąsikiem i Kamińskim? Mamy informacje od Służby Więziennej

Zadaliśmy Służbie Więziennej szereg pytań dot. polityków. Zapytaliśmy m.in. o to, czy wciąż prowadzą protest głodowy, czy mają dostęp do telefonów i jakie mają udogodnienia w celach. SW odpowiedziała, że nie udziela szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia oraz odbywania kary pozbawienia wolności przez konkretnych osadzonych. Jak dodała, konkretne warunki odbywania kary we właściwych typach zakładów karnych zawarte są w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego (art. 90-92) oraz aktach prawnych wydanych na jego podstawie.

"Skazanemu zakwalifikowanemu do zakładu karnego typu zamkniętego przysługują dwa widzenia z najbliższymi w miesiącu po jednej godzinie, które za zgodą dyrektora jednostki penitencjarnej mogą być połączone. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób. Liczba osób małoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby małoletnie mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego" - podkreśliła Służba Więzienna. Jak przekazała, każdy osadzony może kontaktować się z najbliższymi poprzez rozmowy telefoniczne co najmniej dwa razy w tygodniu, a także ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę z artykułami żywnościowymi.



W jakich warunkach przebywają Wąsik i Kamiński? Służba Więzienna odpowiada



"Zgodnie z przepisami osadzeni przebywają w celach mieszkalnych jedno- lub wieloosobowych wyposażonych w odpowiednią ilość sprzętu kwaterunkowego. Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadającej na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m kwadratowe. W celi zapewnia się odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę oraz oświetlenie, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych" - poinformowała nas Służba Więzienna. "Skazany ma prawo posiadać w celi dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem, artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg, wyroby tytoniowe, środki higieny osobistej, przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich, przedmioty kultu religijnego, materiały piśmienne, notatki osobiste, książki, prasę i gry świetlicowe" - podkreśliła SW i dodała:

Skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym lub bezpieczeństwa osób w nim przebywających. W przypadku uzyskania zezwolenia dyrektora zakładu karnego, o którym mowa w art. 110a § 2 pkt 1, i wyposażenia celi mieszkalnej w dodatkowy sprzęt elektroniczny lub elektryczny każdy skazany przebywający w tej celi jest zobowiązany do uiszczania zryczałtowanej miesięcznej opłaty w związku z użytkowaniem tego sprzętu.

Jak przekazała Służba Więzienna, "skazany korzysta z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, w szczególności z prawa do co najmniej godzinnego spaceru i ośmiogodzinnego czasu przeznaczonego na sen w ciągu doby".

