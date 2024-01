W poniedziałek (15 stycznia) na facebookowym profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych odbyła się transmisja na żywo, podczas której poruszony został temat Samuela Pereiry. Jak dowiadujemy się z opublikowanego w tej sprawie posta, organizacja złożyła "zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynów zabronionych przez byłego pracownika TVP".

Zawiadomienie do prokuratury ws. Samuela Pereiry. "Naruszył mir domowy instytucji"

Wśród zarzutów wobec odwołanego wiceszefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych wymienił między innymi wielokrotne naruszenie miru domowego instytucji, naruszenie nietykalności, groźby i działanie na szkodę spółki.

Jak argumentowano, Pereira miał również bezprawnie legitymować, utrudniać pracę dziennikarzom oraz przywłaszczyć sobie kanały TVP na portalach YouTube i Twitter w prywatnych celach.

Samuel Pereira wypchany z siedziby TVP. "Pan, który z taką wściekłością wyskoczył do mnie to Piotr Jabłoński"

Do niecodziennej sytuacji z udziałem Pereiry doszło w piątek (12 stycznia). Nowe władze TVP nie wpuściły go do budynku przy ul. Woronicza w Warszawie. Były pracownik stacji przybył na miejsce na zaproszenie wydane przez radę nadzorczą telewizji odwołaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. W drzwiach doszło do przepychanek, które zakończyły się wypchnięciem Pereiry na zewnątrz.

"W związku z kompromitacjami prorządowych portali informuję: nie próbowałem 'wtargnąć' do TVP, tylko przyszedłem do siedziby przy ul. Woronicza na zaproszenie Rady Nadzorczej TVP. Pan, który z taką wściekłością wyskoczył do mnie to Piotr Jabłoński (SLD)" - napisał były wiceszef TAI w serwisie X. Nagranie ze zdarzenia trafiło do internetu.