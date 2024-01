Krzysztof Brejza otrzymał od Zespołu Informacji Publicznej TVP pismo w sprawie zarobków komentatorów politycznych występujących w Telewizji Polskiej w czasie rządów PiS, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Z informacji przekazanych 16 stycznia przez posła Koalicji Obywatelskiej wynika, że kilkunastu "publicystów" dostawało 500 złotych za każdą wypowiedź. Jedna osoba zarobiła tym sposobem w 2023 roku 300 tysięcy złotych. Wielu dziennikarzy skrytykowało system wynagrodzeń obowiązujący w TVP.

TVP płaciła komentatorom za każdą wypowiedź. "Za coś takiego kiedyś wylatywało się z zawodu"

Dziennikarz TVN24 Radomir Wit zauważył, że TVP płaciła za wypowiedzi komentatorów sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości i krytycznie nastawionych do przeciwników politycznych partii Jarosława Kaczyńskiego.

"Grupa nieprzypadkowych osób za bardzo nieprzypadkowe pieniądze (nawet do niemal 300 000 złotych rocznie) kompletnie nieprzypadkowo w mediach rządowych nie szczędziła rządom PiS komplementów, a ówczesnej opozycji skrajnej krytyki. Do dziś nie wiadomo, co ich łączyło ze słowem 'ekspert'" - stwierdził Radomir Wit.

Paweł Prus, prezes zajmującego się badaniem mediów Instytutu Zamenhofa, podkreślił, że system wynagrodzeń stosowany w TVP stał w sprzeczności z zasadami etyki dziennikarskiej "Chciałbym tylko przypomnieć, że płacenie rozmówcy za wypowiedź do materiału dziennikarskiego stanowi złamanie etyki dziennikarskiej. I jest po prostu okłamywaniem widza/słuchacza/czytelnika. Za coś takiego kiedyś wylatywało się z zawodu" - napisał Prus na portalu X.

Zarobki "publicystów" TVP. "PiS opłaca ludzi, którzy przyczyniali się do rozkładu tamtej władzy"

Dominika Sitnicka z OKO.press zwróciła uwagę, że działania podejmowane przez TVP przyniosły ostatecznie skutek odwrotny od zamierzonego. "Straszne, ale też i komiczne, bo na koniec dnia okazało się, że PiS opłaca ludzi, którzy po pierwsze swoim brakiem krytycyzmu przyczyniali się do rozkładu tamtej władzy, po drugie potwornie denerwowali i mobilizowali (cała TVP) elektorat opozycji" - zauważyła Sitnicka.

Redaktor naczelny portalu Goniec.pl Janusz Schwertner podkreślił na X ogromną skalę ujawnionego procederu. "O Jezus Maria. Wiadomo było, że TVP to jest wielka i bezczelna kradzież naszej kasy. Ale rozmiary tej kradzieży po prostu powalają. Szokujące. Kradli i kłamali od rana do nocy" - napisał Schwertner.