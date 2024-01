Po kilkutygodniowej przerwie na przełomie roku posłowie wrócili do obrad. We wtorek (16 stycznia) rozpoczęło się drugie posiedzenie Sejmu. Nie obyło się bez incydentów. Politycy PiS odnieśli się do osadzenia w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zaczęli skandować "uwolnić posłów" przez co marszałek musiał zarządzić przerwę. Udało się jednak uchwalić ustawę okołobudżetową czy powołać nowego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co zaplanowano na drugi dzień posiedzenia?

Sejm 17 stycznia. Co będzie się działo?

Każde posiedzenie Sejmu ma harmonogram rozpisany godzinowo. To zaplanowano na środę 17 stycznia:

głosowanie nad powołaniem komisji ds. Pegasusa (godz. 9:00-9:15);

pytania w sprawach bieżących. Na liście m.in. sprawa Centralnego Portu Komunikacyjnego czy podwyżek dla nauczycieli (godz. 9:15-11:30);

informacja bieżąca premiera, o którą wystąpili posłowie PiS (godz. 11:30-13:00);

wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza - oświadczenia klubów i kół parlamentarnych (godz. 13:00-14:45);

wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka - oświadczenia klubów i kół parlamentarnych (godz. 14:45-16:15);

sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna (godz. 16:15-16:30);

głosowania, w tym pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (16:30-17:00);

ewentualne oświadczenia poselskie (godz. 17:00-18:30).

Posiedzenie Sejmu w środę 17 stycznia. Te tematy będą podgrzewać atmosferę

Pierwszym punktem przewidzianym w porządku obrad na ten dzień będzie głosowanie nad powołaniem Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Debata w tej sprawie odbyła się już we wtorek. Posłowie pochylą się także nad poprawką złożoną przez PiS, która chciała, aby okres badany przez komisję objął też czasy rządów PO-PSL. Gorącym tematem na posiedzeniu będzie też wniosek o odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu, który złożyli posłowie Lewicy. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. "Wicemarszałek Krzysztof Bosak umożliwił posłowi Braunowi wygłoszenie antysemickiego wystąpienia" - czytamy w uzasadnieniu. Wnioskodawcy wskazują także na "niedostateczną reakcję wicemarszałka".

W środę (17 stycznia) Sejm zajmie się także głosowaniem nad wotum zaufania wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Wniosek złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Powodem mają być działania polityka w związku z mediami publicznymi. Chodzi tutaj m.in. o odwołanie zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP, pomijając przy tym Radę Mediów Narodowych. "Bartłomiej Sienkiewicz, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezprecedensowych atak na media publiczne" - czytamy w uzasadnieniu. "Na szczególne potępienie zasługuje sposób, w jaki Bartłomiej Sienkiewicz próbuje dokonać przejęcia mediów publicznych, w szczególności Telewizji Publicznej. Zostało to uczynione w sposób niezwykle brutalny, z pogwałceniem elementarnych zasad prawnych" - dodają wnioskodawcy.

Dziać się będzie także poza Salą Posiedzeń. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, przekazała, że podczas spotkania Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym zajmą się sprawą Newagu. Chodzi o problemy z produkowanymi przez nich pojazdami Impuls. Grupa hakerów Dragon Sector zarzuciła producentowi, że mógł celowo wywoływać usterki w swoich składach, aby przejąć zlecenia na ich serwisowanie. Więcej o tej sprawie pisaliśmy TUTAJ. W związku z tym w spotkaniu zespołu wezmą udział wspominani hakerzy czy przedstawiciele Newagu.