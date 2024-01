Polska znajdzie się pod wpływem cyklonu Gertruda. Wiatr do 140 km/h, anomalia na termometrach

Synoptycy z portalu fanipogody.pl zapowiadają, że nadchodzi załamanie pogody. Prognozy wskazują, że kraj znajdzie się po wpływem cyklonu (niżu) Gertruda, który sprawi, że w niektórych regionach powstanie gołoledź, a także powieje silny, porywisty wiatr. Na drogach może zrobić się niebezpiecznie.

Gertruda przyniesie nie tylko opady śniegu. Miejscami zrobi się niebezpiecznie

W środę 17 stycznia na pogodę w Polsce mocno wpłynie niż Gertruda, w wyniku którego pod koniec dnia wzrośnie zachmurzenie nad południową częścią kraju. W pasie od Śląska przez Małopolskę aż po Podkarpacie i częściowo Lubelszczyznę oraz Ziemię Świętokrzyską mogą wystąpić opady śniegu, które przejdą w deszcz, z powodu niskiej temperatury opady będą zamarzać i może powstać gołoledź. Głównie w obszarach górskich i podgórskich wystąpi halny, którego porywy przekroczą 100-140 km/h. W ciągu dnia na termometrach od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do maksymalnie 3 stopni na południu. W nocy w regionach północnych temperatura wyniesie -5 stopni, z kolei na południu nawet 9 stopni powyżej zera.

Kiedy nastąpi ocieplenie w Polsce? Zima nie odpuści tak szybko

Zgodnie z prognozami niebawem w Polsce zrobi się cieplej. Synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl przekazali, że ocieplenie w Polsce będzie szczególnie odczuwalne między 22 a 26 stycznia. Kiedy do kraju dotrze cieplejsza masa powietrza, temperatury w wielu regionach mają podnieść się do 5-13 stopni. Zima nie opuści nas jednak tak szybko. Przed nami jeszcze ostre epizody zimy, kiedy temperatura znów może spaść do dwucyfrowych wartości poniżej zera. Więcej na ten temat w artykule "Nagłe ocieplenie okaże się chwilowe. Wiemy, kiedy znów uderzy siarczysty mróz".