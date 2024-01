Pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Nieoficjalnie: Zabraknie ważnego hierarchy

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmarł 9 stycznia w Chrzanowie. Miał 67 lat. Duchowny był działaczem społecznym, opozycjonistą, prezesem Fundacji im. Brata Alberta, którą założył ze współpracownikami w latach 80., oraz historykiem i publicystą. Ksiądz Isakowicz-Zaleski zostanie pochowany na cmentarzu w Rudawie. Organizatorzy spodziewają się, że w ostatnim pożegnaniu może wziąć udział nawet kilka tysięcy wiernych.

Fundacja im. Brata Alberta opublikowała komunikat, w którym przekazała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

17 stycznia (środa), kościół pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach. Ten dzień jest przeznaczony przede wszystkim dla podopiecznych Fundacji z całej Polski.

10.00 - uroczyste wprowadzenie zmarłego

10.00-11.30 - czuwanie modlitewne przy zmarłym

11.30-12.00 - różaniec

12.00 - msza Św. pod przewodnictwem ks. bp. Romana Pindla

po Mszy Św. dalsze czuwanie do godz. 20.00

18 stycznia (czwartek), kościół pw. Św. Brata Alberta w Radwanowicach:

10.00 - uroczyste wprowadzenia zmarłego

12.00 - msza Św. pod przewodnictwem ks. bp. Damiana Muskusa, transmitowana przez TVP Kraków. Po mszy odbędą się egzekwie w obrządku ormiańskim.

Po zakończeniu mszy (ok. godz. 14:00) odprowadzenie śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na cmentarz w Rudawie.

Pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Bez udziału arcybiskupa Jędraszewskiego

Portal Interia informuje nieoficjalnie, że w uroczystościach pogrzebowych nie będzie uczestniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. "W czasie, kiedy będą trwały uroczystości pogrzebowe księdza Isakowicza-Zaleskiego, arcybiskup Jędraszewski będzie uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym małopolskiego oddziału NSZZ Solidarność" - podaje portal. Cytuje również jednego z małopolskich hierarchów, który ocenił, że abp Jędraszewski "selekcjonuje uroczystości pogrzebowe i nie pojawia się na każdych. Pojawia się raczej na pogrzebach księży, którzy pracowali w kurii albo piastowali wysokie stanowiska".

Po śmierci księdza Isakowicza-Zaleskiego krakowska kuria przez długi czas na swojej stronie nie podawała informacji na ten temat. "Jeśli chcecie zobaczyć małość arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, to zajrzyjcie na stronę archidiecezji krakowskiej. Ani słowa nie znajdziecie na niej o śmierci ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Ale nie zapomniano o wykreśleniu go z listy duchownych diecezji" - skomentował sprawę katolicki publicysta Tomasz Terlikowski. Wiadomość o uroczystościach pogrzebowych zmarłego opublikowano 10 stycznia na stronie małopolskiej kurii.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zmagał się chorobą. "Lekarze nie mają czym nas leczyć"

Duchowny poinformował w lutym 2023 roku, że lekarze wykryli u niego złośliwą odmianę raka prostaty. Natomiast w maju zeszłego roku opisał, jakie problemy spotkały go podczas korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia. - Lekarze nie mają czym nas leczyć. Najbardziej boli widok tłumu chorych w kolejkach, to, że muszą czekać długo na zabiegi i terapię. To nie wynika ze złej woli personelu, bo spotykam wspaniałych lekarzy i świetne pielęgniarki, ale z braku sprzętu na przykład do radioterapii czy hormonoterapii - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Kim był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski?

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przez lata był zaangażowany w niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność ta stała się dziełem jego życia. "Jego brak odczuje całe środowisko, które zawsze mogło na niego liczyć" - powiedział po śmierci księdza Isakowicza-Zaleskiego Arkadiusz Tomasiak, członek zarządu Fundacji im. Brata Alberta. Ksiądz Isakowicz-Zaleski nie bał się tematów ważnych i trudnych, także dotyczących wewnątrzkościelnego rozliczenia z przeszłością. Zabiegał o lustrację w Kościele. Postulował ujawnienie współpracowników Służby Bezpieczeństwa działających wśród księży, między innymi archidiecezji krakowskiej. Sam badał dokumenty SB, które jako poszkodowany otrzymał z Instytutu Pamięci Narodowej. Jego działania wywołały wiele dyskusji na temat lustracji, także w Kościele. W 2007 roku napisał głośną książkę "Księża wobec bezpieki (...)", poświęconą problematyce inwigilacji duchowieństwa katolickiego przez Służbę Bezpieczeństwa.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski bronił też osób, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystywania seksualnego ze strony duchownych. Niejednokrotnie mówił, że jedynym sposobem na oddanie sprawiedliwości ofiarom jest powołanie w Polsce niezależnej komisji, złożonej ze świeckich ekspertów, która zajmie się wyjaśnianiem przypadków pedofilii wśród duchowieństwa. Upominał się o prawdę o historii Ormian. Jako historyk o korzeniach ormiańskich szczególnie interesował się problematyką ludobójstwa dokonanego w 1915 roku przez rząd turecki na Ormianach i ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA w czasie II wojny światowej na Kresach Wschodnich. Jest autorem książki "Przemilczane ludobójstwo na Kresach". W 2008 roku wystąpił z apelem o potępienie przez władze polskie "ludobójstwa Polaków przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w 1943 roku". Uchodził za nieformalnego lidera środowiska dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II RP, a szczególnie tej części, która uważa, że państwo za mało dba o pamięć ofiar rzezi wołyńskiej.

W 2006 roku za działalność opozycyjną został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok później otrzymał Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica "za odwagę w występowaniu w obronie podstawowych wartości i prawd nawet wbrew zdaniu i poglądom większości". Został też odznaczony między innymi Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar złożył do kancelarii prezydenta wniosek o nadanie pośmiertnie księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu Orderu Orła Białego.

