Jarosław Kaczyński często korzysta z pomocy szoferów oraz ochroniarzy. Jak się okazuje, kierowcy prezesa PiS popełniają wiele wykroczeń, które zagrażają innym uczestnikom ruchu drogowego. Do kolejnego z nich doszło 14 stycznia, zaledwie pięć dni po poprzednim złamaniu przepisów - poinformował portal Goniec.pl.

Kierowcy Jarosława Kaczyńskiego łamią kolejne przepisy. Interweniowała straż miejska

Jak przekazał portal, kierowcy Jarosława Kaczyńskiego odwieźli go 14 stycznia na mszę świętą do kościoła Świętego Benona w Warszawie, po czym jedno z aut zaparkowano pod samymi drzwiami kościoła w niedozwolonym miejscu. W okolicy byli jednak strażnicy miejscy, którzy natychmiast zainterweniowali.



Na widok jednego ze strażników kierowca włączył silnik, jednak nie odjechał. Dopiero po tym, jak strażnik miejski do niego podszedł i prawdopodobnie poinformował o zakazie parkowania, ten podjął decyzję, aby odjechać. Nagranie ze zdarzenia Goniec.pl opublikował w serwisie X.

Za pozostawienie samochodu w miejscu zakazu grozi mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 pkt karny. Dodatkowe 697 złotych wynosi odholowanie w stolicy - przekazali strażnicy miejscy w rozmowie z portalem Goniec.pl.

Piracka jazda kierowców Jarosława Kaczyńskiego w centrum Warszawy

Portal informował również, że do podobnego złamania przepisów drogowych przez kierowców Kaczyńskiego doszło wieczorem 9 stycznia. Wówczas polityk wracał do hotelu sejmowego w centrum Warszawy, po zakończonym proteście przed aresztem śledczym na Grochowie. To tam na początku przebywali skazani na dwa lata więzienia Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Według ustaleń serwisu spod aresztu wyruszyły dwa pojazdy, w których znajdowali się Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i były minister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.

"Jak wynika z naszych ustaleń, kierowcy polityków PiS kilkukrotnie przekraczali prędkość o kilkadziesiąt km/h. Na jednym z odcinków - pomimo obowiązującego ograniczenia do 60 km/h - mknęli przez Warszawę prędkością przekraczającą 120 km/h" - przekazał serwis.