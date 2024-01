Pogoda może zaskoczyć 16 stycznia. Najpierw opady śniegu, które według doniesień Polskich Łowców Burz wystąpią początkowo w południowej części Polski, a w kolejnych godzinach przewidywane jest pojawienie się kilku słabych komórek burzowych, które przyniosą znikome ilości wyładowań atmosferycznych.

Pogoda. W Polsce mogą pojawić się burze śnieżne

"W przypadku konwekcji śnieżnej należy mieć jednak na uwadze ograniczoną widoczność i punktowo silniejsze porywy wiatru" - przekazali Polscy Łowcy Burz. Opublikowano również mapę, na której wyszczególniono regiony, gdzie można spodziewać się wyładowań atmosferycznych.

Jak przekazali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we wtorek zachmurzenie w Polsce będzie przeważnie umiarkowane i duże. Eksperci spodziewają się w związku z tym przelotnych opadów śniegu. Na północnym wschodzie lokalnie pojawi się około pięciocentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. Temperatura w dzień wyniesie od -6 stopni Celsjusza miejscami na północy do -1 stopnia na zachodzie. Nad morzem termometry wskażą około 0 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, ponieważ w porywach osiągnie do 65 km/h, a na Wybrzeżu jego porywy wyniosą nawet do 95 km/h.

Pogoda na środę. Synoptycy z IMGW zapowiadają zachmurzenie i opady

Według prognozy IMGW niebo w Polsce będzie zachmurzone również w środę. Wyjątek stanowi południe kraju, gdzie nastąpią przejaśnienia. Miejscami pojawią się opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -15 stopni na północnym wschodzie do -1 stopnia nad morzem. Natomiast w dzień termometry wskażą od -3 stopni do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr tego dnia będzie umiarkowany, a w porywach osiągnie do 60 km/h. Natomiast nad morzem jego porywy mogą wynieść nawet do 65 km/h. Najmocniej powieje w obszarach podgórskich (do 70 km/h) z kierunku południowo-zachodniego i południowego.