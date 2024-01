Władysław Kosiniak-Kamysz w poniedziałek 15 stycznia został zapytany w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News o tajny raport wojskowy ujawniony przez tabloid "Bild". Opisuje on prawdopodobną eskalację Rosji wobec NATO. Minister obrony narodowej zwrócił uwagę, że ataki na Ukrainę nasilają się i stwierdził, że "Rosja jest agresorem i państwem nieprzewidywalnym w swych działaniach", więc "musimy być gotowi na każdy scenariusz".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Największe historycznie wydatki na armię

Władysław Kosiniak- Kamysz mówił o działaniach rządu w kontekście potencjalnego niebezpieczeństwa ze strony Rosji. - W obszarze modernizacji, transformacji armii powinna być kontynuacja i to robimy. My już po przejęciu władzy podpisaliśmy i zawarliśmy kolejne kontrakty, na przykład na zakup amunicji. W końcówce roku te kontrakty opiewały już na 17 miliardów. Budżet ministerstwa obrony w 2024 roku wzrośnie o 20 procent, to jest prawie 119 miliardów złotych. Do tego jeszcze fundusz wsparcia sił zbrojnych. Największe historycznie wydatki na armię - poinformował szef MON.

Rosja zaatakuje kraje NATO? Ujawniony raport precyzyjnie zakłada działania armii

Tajny raport wojskowy wskazał, że Bundeswehra przygotowuje się na scenariusz zakładający, iż Rosja już w lutym 2024 roku wcieli do wojska kolejne 200 tysięcy osób. Zmobilizowani mieliby zostać wykorzystani w wiosennej ofensywie przeciwko Ukrainie. W okresie letnim Rosja miałaby otwarcie zaatakować państwa zachodnie. "Bild" podał, że we wrześniu Kreml rozpocząłby zakrojone na szeroką skalę manewry z udziałem 50 tysięcy żołnierzy na zachodnich obszarach Rosji oraz na Białorusi. Natomiast koniec 2024 roku miałby przynieść rosyjską inwazję na tereny zachodniej Ukrainy.