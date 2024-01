Konflikt prezydenta i rządu jest wszystkim na rękę? Ucierpi jedynie Duda. Ekspert: "Show must go on"

W poniedziałek (15 stycznia) szef rządu spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W trakcie rozmowy polityków poruszono między innymi kwestię Ukrainy, bezpieczeństwa Polski i praworządności (z wypowiedzi prezydenta i premiera po spotkaniu wynika, że każdy z nich w tej sprawie pozostał przy swoim zdaniu), a także zwolnienia z odbywania kary Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - prezydent oczekiwał od Donalda Tuska, że wywrze wpływ na ministra sprawiedliwości. Donald Tusk po spotkaniu oświadczył, że nie zamierza "zaostrzać konfliktu" w państwie oraz z prezydentem, działania PiS i środowiska Andrzeja Dudy wyraźnie idą na zwarcie z rządem. Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka z UW na konflikcie premiera z prezydentem ucierpi jedynie Andrzej Duda.

Konflikt prezydenta i rządu jest na rękę politykom? Ucierpi jedynie Duda

W dniu spotkania polityków, na antenie Radia Zet Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, zapowiedział, że rząd "powinien szykować się na kolejne weta prezydenta". O narastającym konflikcie pomiędzy rządem a prezydentem wypowiedział się dla Onetu profesor UW Rafał Chwedoruk. - Donald Tusk i PO znajduje się w komfortowym położeniu. Ma potężną społeczną legitymację, przyzwolenie na daleko idące działania. Po drugiej stronie ma pogrążonego w kryzysie przeciwnika - stwierdził ekspert.

Prof. Chwedoruk jednocześnie podkreślił, że dla prezydenta sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jeżeli chciałby porozumienia z rządem, wówczas mógłby skorzystać na tym właśnie ośrodek prezydencki. Oznaczałoby to jednak osłabienie pozycji Dudy w PiS - partii, która, zdaniem profesora, "świadomie obrała kierunek na radykalizację, konsolidację wewnętrzną, nawet kosztem utraty części poparcia ".

Prof. Rafał Chwedoruk: PiS to obecnie idealny przeciwnik dla Platformy

Według profesora Chwedoruka najkorzystniej dla Andrzeja Dudy byłoby "zawierać porozumienia, a jednocześnie manifestować swój dystans względem rządzących". Ekspert przyznaje jednak, że porozumienie z prezydentem nie byłoby na rękę samej koalicji. - Platformie opłaca się sprawować kontrolę nad natężeniem całego konfliktu i w wygodnych dla siebie momentach intensyfikować go albo łagodzić, ale niekoniecznie szukać porozumienia - podkreślił Chwedoruk w rozmowie z Onetem. - To wszystko, co widzieliśmy w ubiegłym tygodniu, ale też spotkanie Dudy z Tuskiem, pokazuje, że Platforma nadal oczekuje PiS-u jako przeciwnika - dodał.

Zdaniem Chwedoruka "dla PO bardziej skomplikowany byłby scenariusz głębszych przetasowań w systemie partyjnym". PiS dla Platformy jest obecnie "czytelnym przeciwnikiem", który może działać jak stymulator dla wyborców do głosowania na partię Tuska. Dla wyborców ważniejsze może okazać się odsunięcie PiS od władzy, nawet jeżeli nie zgadzają się z wieloma kwestiami programowymi PO. Prof. Chwedoruk uważa, że eskalacja konfliktu jest na rękę także PiS. - Dychotomia PO i PiS oddaje głębokie społeczne podziały. Dlatego politycy pozwalają sobie na daleko idące słowa, czy falandyzowanie prawa; czują społeczne poparcie, trzon ich wyborców akceptuje stan takiego konfliktu - zaznaczył profesor.

Andrzej Duda nie zdecyduje się na skrócenie kadencji Sejmu?

Rafał Chwedoruk wypowiedział się także o ewentualnym skróceniu kadencji Sejmu, w przypadku braku porozumienia w kwestii budżetu państwa. Według niego taki scenariusz jest mało prawdopodobny. - Spośród wszystkich partii parlamentarnych, jedyną, jaka mogłaby mieć interes w rozwiązaniu Sejmu, jest Platforma Obywatelska - uważa profesor. Partia mogłaby wówczas liczyć na wzrost poparcia i "status partii numer jeden". Każda inna formacja mogłaby na tym planie stracić. - W tej sytuacji PiS i ośrodek prezydencki postawiłoby się w arcytrudnej sytuacji wobec przeciwnika, który byłby jeszcze silniejszy. Raczej będziemy mieli do czynienia z wielkim spektaklem, z przerostem formy nad treścią - show must go on. Natomiast nic w funkcjonowaniu państwa się nie zmieni - ocenił prof. Chwedoruk.