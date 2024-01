Przypomnijmy, pod koniec sierpnia ubiegłego roku na terenie parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej odbyła się impreza o charakterze seksualnym, w której brali udział inni mężczyźni. Podczas orgii pracownik seksualny, który brał udział w zdarzeniu, stracił przytomność. Ratownicy medyczni, którzy zostali wezwani na miejsce, nie zostali wpuszczeni do mieszkania księdza i dostali się do środka dopiero po interwencji policji.

Incydent w Dąbrowie Górniczej. Arcybiskup przeprosił

Metropolita katowicki abp Adrian Galbas podczas mszy świętej w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej mówił o sierpniowym skandalu z udziałem miejscowych księży. - Przyjechałem tu także po to, by was raz jeszcze przeprosić za to, że wielu ludziom w Polsce i na świecie dąbrowska parafia Matki Bożej Anielskiej nie kojarzy się z Matką Bożą Anielską, z cudowną figurą, z czystością i niewinnością Maryi, a także z prężnie działającą parafią. Kojarzy się z bezeceństwem i grzechem, ze sprawami, o których św. Paweł powie, że są robione po kryjomu i nawet wstyd o nich mówić - mówił.

I dodał: - Gdy wpiszemy w internetowe wyszukiwarki hasło "Księża z Dąbrowy", albo nawet i samą "Dąbrowę Górniczą", przeczytamy nie o świętości, a o grzechu. I pierwszą naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd.

- Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy. Nie wystarczy jednak sam gniew. Nie wystarczy wstyd. Potrzebne jest działanie. I chcę was zapewnić, że takie jest podejmowane. Jak dobrze wiecie, trwa postępowanie w prokuraturze, z którą jako Kościół współpracujemy. Chcemy tu pomagać. Trwa także uczciwe postępowanie kanoniczne. Gdy zostanie zakończone, na pewno będziecie poinformowani o jego wyniku - mówił duchowny.

Galbas podziękował także "wielu wspaniałym, uczciwym księżom" z diecezji sosnowieckiej, jak i z każdej innej, za to, że "idą wiernie za Chrystusem". Podziękował również parafianom za "zdrowe reakcje na tamte zdarzenia, za modlitwę i konkretne działanie". - Kościół wiele przespał i wiele przesypia. Ciągle na to niebezpieczeństwo zwraca nam uwagę papież Franciszek - mówił.

Ksiądz Tomasz Z. aresztowany w związku z orgią w Dąbrowie Górniczej. Usłyszał cztery zarzuty

W czwartek 11 stycznia aresztowano księdza Tomasza Z., który brał udział w orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. - Został zatrzymany. Usłyszał cztery zarzuty. Trzy zarzuty dotyczą przestępstw związanych z narkotykami, jeden z nich dotyczy udzielenia innej osobie nielegalnej substancji. Kolejny zarzut jest powiązany z przekroczeniem wolności seksualnej innej osoby. Czwarty zarzut dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieudzieleniu pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia zdrowia i życia - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prok. Waldemar Łubniewski.

Podejrzany Tomasz Z. złożył zeznania w tej sprawie, jednak prokuratura nie przekazała, w jaki sposób ustosunkował się do stawianych mu zarzutów. Śledztwo w sprawie prowadzi obecnie Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, która złożyła do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla księdza. W związku z tym, że sąd przychylił się do wniosku, Tomasz Z. został aresztowany na dwa miesiące. - Sąd zdecydował się zastosować ten środek zapobiegawczy na dwa miesiące z uwagi na grożącą podejrzanemu surową karę oraz obawę matactwa - przekazał prokurator Łubniewski, cytowany przez Onet.