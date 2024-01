W wypadku w Wodzisławiu Śląskim zginęło troje nastolatków. Są nowe ustalenia ws. tragedii

Do wypadku doszło w sobotę wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Młodzieżowej i Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim. 24-letni kierowca peugeota wymusił pierwszeństwo i doprowadził do zderzenia z audi.

"W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły 3 osoby podróżujące audi - dwie w wieku 18 i jedna w wieku 19 lat. Pozostałych dwóch pasażerów audi - 17-letnia pasażerka i 19-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego" - informowała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. 24-latek, który kierował peugeotem, został zatrzymany. Był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków.

Wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Nowe ustalenia

Jak podaje nieoficjalnie Wp.pl na podstawie ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, 18-letni kierowca audi przed wypadkiem miał jechać z prędkością ok. 140 km/h. Z kolei 24-latek jadący peugeotem przekroczył wcześniej limit punktów karnych i przez to odebrano mu prawo jazdy. W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, nieumyślnego naruszenia zasad ruchu drogowego i niezachowania szczególnej ostrożności podczas skręcania w lewo. Do tego odpowie m.in. za jazdę autem mimo cofniętych uprawnień. 24-latkowi grozi do 8 lat więzienia.