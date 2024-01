W czwartek (11 stycznia) podczas manifestacji zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość na pomniku Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie pojawiły się wizerunki Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Znak "Solidarni z (...)" wyświetlono tymczasowo za pomocą urządzenia typu projektor.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"