W ostatni weekend męska wspólnota Wojowników Maryi spotkała się w Ełku pod hasłem "Załóż pełną zbroję Bożą". Diecezja ełcka poinformowała, że w spotkaniu i wspólnej modlitwie uczestniczyło ok. 4 tys. mężczyzn, część z nich przyjechała m.in. z Niemiec, Chorwacji oraz Anglii. Spotkanie rozpoczęło się na Pl. Jana Pawła II w Ełku, gdzie 8 czerwca 1999 r. z mieszkańcami miasta i regionu spotkał się Jan Paweł II. Wojownicy Maryi przeszli ulicami miasta do parafii św. Rafała Kalinowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Wrzosek: Sytuacja jest niewyobrażalna, pełniący obowiązki prokuratora krajowego jest Jacek Bilewicz

Warmińsko-mazurskie. Tysiące Wojowników Maryi na ulicach Ełku. "Załóż pełną zbroję Bożą"

Uczestnicy procesji w Ełku nieśli krzyże, różne wizerunki i flagi Maryjne oraz różańce. Modlili się za Ełk, diecezję ełcką i za Polskę. W czasie mszy świętej założyciel tej wspólnoty ks. Dominik Chmielewski mówił, że "walec dechrystianizacji toczy się i uderza w nas wszystkich, uderza w Kościół, w wartości chrześcijańskie. Ośmieszana jest wiara ludzi wierzących" - stwierdził. Biskup przypomniał zebranym, że bronią żołnierza chrystusowego, wojownika Maryi w walce z tym wszystkim jest "krzyż, różaniec, Słowo Boże, wiara, prawda, miłość, Eucharystia".

Kim są Wojownicy Maryi?

Wojownicy Maryi to męska wspólnota maryjna. Jak informuje "Gazeta Olsztyńska", aby zostać Wojownikiem Maryi, niezbędne jest regularne uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich oraz regionalnych. Po dwuletniej formacji i rekolekcjach opartych na "Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Marii Grignion de Montfort mężczyźni przystępują do Pasowania Mieczy, co nazywane jest aktem zawierzenia Maryi. Taka uroczystość organizowana jest raz w roku.

***