Sędzia Jakub Iwaniec - jak przypomina Onet - zamieszany jest w aferę hejterską. Funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny przy Sądzie Okręgowym w Warszawie pełni z woli Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik dyscypliny wzywa prezesa Izby Pracy SN. "Na pewno się na nie stawię"

Portal podkreśla, że wezwanie jest skierowane nie do "Prezesa SN", ale do "Piotra Prusinowskiego". Termin przesłuchania wyznaczono na 29 stycznia. - Nie mam zielonego pojęcia, czym jest to wezwanie spowodowane, ale na pewno się na nie stawię - przekazał Onetowi Piotr Prusinowski.

Według serwisu może chodzić o wszczęte postępowanie ws. sędziego Tomasza Trębickiego ze stołecznego Sądu Rejonowego, który podjął decyzję o wykonania kary więzienia wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przypomnijmy, politycy PiS zostali zatrzymani we wtorek wieczorem w Pałacu Prezydenckim. Wcześniej zostali prawomocnie skazani w tzw. aferze gruntowej.

Kim jest sędzia, który wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i Wąsika?

Tomasz Trębicki jest członkiem stowarzyszenia sędziów "Iustitia", które krytycznie oceniało zmiany w systemie sądownictwa wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość. W przeszłości orzekał już w głośnych sprawach. - Ma 10-letni staż pracy, zawsze orzekał w sprawach karnych. Co istotne, od kilku lat podejmuje decyzje w sprawach wykonawczych, co oznacza, że jest świetnym praktykiem - powiedział w rozmowie z Onetem sędzia dobrze znający Trębickiego.

Jedna ze spraw, w których orzekał sędzia, zakończyła się ułaskawieniem skazanego przez Andrzeja Dudę. Chodzi o Witolda Tomczaka, byłego europosła i parlamentarzystę Akcji Wyborczej Solidarność oraz Ligi Polskich Rodzin, który w ostatnich wyborach do Sejmu nieskutecznie ubiegał się o mandat z list Konfederacji. Tomczak został oskarżony o zniszczenie rzeźby Jana Pawła II w warszawskiej Zachęcie. Polityk usunął z instalacji fragment, który symbolizował meteoryt przygniatający papieża. Tłumaczył później, że rzeźba miała charakter obrazoburczy, a on bronił godności Jana Pawła II. - Zniszczyłem to, ponieważ oczekiwali tego moi wyborcy - mówił Tomczak. Witold Tomczak został uznany za winnego zniszczenia instalacji artystycznej, ale z uwagi na niską szkodliwość społeczną nie otrzymał kary. W 2016 r. Trębicki podjął decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania, a rok później Andrzej Duda ułaskawił polityka.

