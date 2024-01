Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek 15 stycznia spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, po czym wygłosił oświadczenie, w którym sporo miejsca poświęcił Dariuszowi Barskiemu, którego nadal uważa za prokuratora krajowego oraz Jackowi Bilewiczowi, który - decyzją prokuratora generalnego - został wyznaczony do pełnienia przez najbliższe dwa miesiące obowiązków prokuratora krajowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wawrykiewicz: Nie spodziewam się, by doszło do rozpisania nowych wyborów

Andrzej Duda wygłosił oświadczenie po spotkaniu z Donaldem Tuskiem. "Uważam, że do żadnych czynności prawnych nie doszło"

Po zakończonym spotkaniu Andrzej Duda wygłosił oświadczenie. Jak przekazał, rozpoczął rozmowę od tematów "bardzo ważnych", które dzieją się w Polsce. - Nie mam wątpliwości, że są to kwestie związane z bezpieczeństwem i porządkiem w kraju. Powiedziałem premierowi, że odbyłem spotkanie z prokuratorami i odebrałem informacje, jak wygląda sytuacja w Prokuraturze Krajowej i jak wyglądają działania podjęte przez Adama Bodnara. Zapytałem, jakie działania podejmują w tej chwili prokuratorzy. Podkreśliłem, że nie odbyto ze mną żadnych konsultacji w kwestii zmian w Prokuraturze Krajowej - relacjonował prezydent. Dodał, że nie otrzymał również żadnego dokumentu, ani nie wyrażał stanowiska na piśmie. - Uważam, że do żadnych czynności prawnych nie doszło - stwierdził.

- Ustawa stanowi jasno, odwołanie prokuratora krajowego może nastąpić wyłącznie po konsultacji, która ma być przeprowadzona pomiędzy premierem a prezydentem - powiedział Andrzej Duda i dodał, że zgoda prezydenta powinna być przedstawiona na piśmie. - Takiej konsultacji w ogóle nie było - dodał. Prezydent ocenił, że pismo, które minister Adam Bodnar przekazał prokuratorowi krajowemu, ma "żadną wartość prawną". - Zaapelowałem do premiera, aby przywrócić sytuację zgodną z prawem, nie tylko z ustawą, ale także z Konstytucją - poinformował prezydent.

Andrzej Duda przekazał, że prokurator generalny powinien wystąpić o odwołanie prokuratora krajowego do premiera, a następnie Donald Tusk mógłby ubiegać się do prezydenta o wyrażenie na to zgody. Duda przypomniał, że zgoda obowiązuje także w przypadku powołania nowego prokuratora krajowego, ponieważ w ustawach są "jasno określone tryby w tej sprawie". - Nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tutaj do złamania prawa, w związku z powyższym nie można mówić o jakimkolwiek skutecznym usunięciu prokuratora krajowego ze stanowiska - stwierdził prezydent.

Przypomnijmy, jak oświadczył wcześniej prokurator generalny Adam Bodnar, Dariusz Barski nie pełni już funkcji prokuratora krajowego, ponieważ został na nią powołany (przez Zbigniewa Ziobrę) na mocy przepisów przejściowych, które już wówczas nie obowiązywały. Zgodnie zatem z obowiązującym stanem prawnym Barski jest obecnie w stanie spoczynku, a pełniącym obowiązki prokuratorem krajowym został na najbliższe dwa miesiące prokurator Jacek Bilewicz.

- Zwróciłem się do premiera, aby przywrócił porządek i porozmawiał na ten temat z ministrem Bodnarem, bo to, co obserwujemy, jest po prostu niepoważne, a wzbudza ogromne niepokoje w kraju - stwierdził Andrzej Duda. - Dla mnie sprawą oczywistą jest to, że Adam Bodnar powinien cofnąć się z tej drogi bezprawia, na którą wkroczył i zaprzestać, tych żałosnych działań, bo tutaj powinna być zrealizowana normalna droga prawna - powiedział.

Andrzej Duda zaapelował, aby Donald Tusk "wpłynął" na ministra Bodnara w kwestii Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego

Kolejnym tematem była kwestia postępowania ułaskawiającego wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Oczekuję, że w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym panowie posłowie zostaną na czas trwania tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego - powiedział prezydent. Andrzej Duda stwierdził, że w tej kwestii zaistniał "spór prawny". - Ale to jest spór prawny, który jeszcze się nie zakończył, są możliwe jeszcze działania realizowane przez sądy w tym zakresie i one powinny zostać zrealizowane. Zwróciłem się, aby prokurator generalny skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał zawieszenia wykonywania tej kary - powiedział prezydent. - Zwróciłem się z osobistym apelem do premiera, aby wpłynął na swojego podwładnego, aby to zostało zrealizowane - dodał.

Przypomnijmy, prezydent może jednym ruchem - czyli wydaniem aktu łaski - sprawić, by prawomocnie skazani Kamiński i Wąsik, którzy odbywają karę więzienia, natychmiast zostali uwolnieni. Wybrał jednak zastosowanie "procedury ułaskawieniowej", która niejako przerzuca odpowiedzialność za ułaskawienie na ministra sprawiedliwości i zwyczajnie trwa, bo zobowiązuje ministra do wykonania szeregu różnych działań.

Andrzej Duda o mediach publicznych i sprawach międzynarodowych

Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Tuskiem również o mediach publicznych. - Powiedziałem, że są formy działania, także współdziałania pomiędzy organami, które można zrealizować, nie tylko są procedury legislacyjne. A ja zawsze jestem otwarty na rozmowę i do debaty na temat ewentualnych zmian - powiedział. Prezydent przypomniał, że wcześniej odbywał rozmowy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz z Radą Mediów Narodowych i poprosił o przygotowanie ich stanowisk. - Uważam, że rozwiązania ustawowe co do przyszłości mediów publicznych powinniśmy spokojnie i konsekwentnie wypracować - stwierdził prezydent.

W późniejszej części spotkania politycy omówili kwestie międzynarodowe. - Rozmawialiśmy o przyszłej obsadzie czołowych stanowisk w ramach Unii Europejskiej. Oczywiście będziemy się na pewno starali o to, by któremuś z naszych rodaków udało się zająć któreś z tych najważniejszych stanowisk, ale nie będzie to łatwe - ocenił prezydent. Jak relacjonował, poruszyli wraz z premierem również wątek spotkania formuły pokoju w Davos. - Mówiłem premierowi, jak wyglądał przebieg spotkania, jaka jest sytuacja. Mówiłem także, że ja będę w Davos w najbliższych dniach - poinformował Duda. - Będziemy rozmawiali na tematy Ukrainy i mam przewidziany cały szereg spotkań w ramach domu Ukrainy - dodał. Ponadto wskazał, że niezwykle ważną sprawą jest kwestia rozmów o rozwoju współpracy z krajami Trójmorza. - Jesteśmy współorganizatorami domu Trójmorza, w którym zaplanowana jest bardzo szeroka agenda spotkań, także dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju współpracy infrastrukturalnej - przekazał prezydent.