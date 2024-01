"Gazeta Wyborcza" ujawniła kulisy dotyczące akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa, podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna. W listopadzie 2023 roku zaangażowano w nią Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdańsku. Należał do niej nurek Bartosz Błyskal, który stracił życie podczas przeszukiwania zbiornika Lepusz.

Kulisy akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa. "Nie powinno nastąpić zejście pod wodę"

Jak przekazała "Wyborcza", zbiornik Lepusz jest - zdaniem płetwonurków - trudny do eksplorowania ze względu na brud, gęste porośnięcie trawami i zamulenie. Istnieje prawdopodobieństwo, że latami wylewano tam chemikalia. Dodatkowo jednostka nie miała centrali łączności przewodowej podpiętej do kabloliny, ponieważ sprzęt od kilku tygodni znajdował się w naprawie. Centrala umożliwia rozmowę pomiędzy nurkiem a kierującym pracami na powierzchni. Bez niej kablolina służy wyłącznie jako lina asekuracyjna, służąca do nadawania umownych sygnałów pomiędzy nurkiem roboczym a nurkiem asekuracyjnym, polegających na określonej liczbie pociągnięć.

Dziennikarzom udało się dotrzeć do informatora, posiadającego informacje na temat akcji 1 listopada. Jego zdaniem popełniono mnóstwo błędów. - W dokumencie "Zasady organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym" jest napisane, że można zgłosić gotowość grupy do działań, jeśli brakuje jednego elementu minimalnego wyposażenia, jakie ta grupa powinna mieć. Jest jeden warunek: brak w osprzętowaniu nie zagraża bezpieczeństwu strażaków. W tym przypadku brakowało centrali łączności przewodowej, co - jak się okazało - temu bezpieczeństwu drastycznie zagroziło, skoro zginął człowiek. Nurkowie są pewni, że bez centrali łączności przewodowej nie powinno nastąpić zejście pod wodę w takim zbiorniku jak Lepusz, szczególnie o tej porze roku - podkreślił rozmówca "Wyborczej".

Kolejnym wskazanym przez eksperta błędem, było uczestnictwo straży. - Dlaczego w ogóle straż pożarna została zadysponowana do wielotygodniowych poszukiwań podejrzanego o morderstwo żołnierza Grzegorza Borysa, i kto dokładnie o to wystąpił. Udział w takich działaniach wykracza przecież poza ustawowe obowiązki straży pożarnej - przekazał informator.

Nurkowie nie schodzili pod wodę. "Większość kierownictwa w gdańskiej komendzie miała wolne"

"Wyborcza" ustaliła, że strażackie grupy nurków były wyzwane trzykrotnie: 20, 30 i 31 października. Podczas tych wizyt strażacy nie schodzili pod wodę, a ich działania polegały na przeszukiwaniu stawu sonarami.

Co się zmieniło tego 1 listopada, że kazano nurkować? Przecież oczywistym już było, że poszukiwania dotyczą ciała, a nie żywego i niebezpiecznego Grzegorza Borysa. W tym świątecznym dniu większość kierownictwa w gdańskiej komendzie miała wolne. Dlaczego z wysyłaniem JRG nr 2 nie poczekano choćby jeden dzień? Przecież policja i Żandarmeria Wojskowa dysponują swoimi nurkami. Z tego, co wiem, próbowano do poszukiwań Borysa zadysponować także strażacką grupę poszukiwawczą z psami, ale jej dowódca odmówił, wskazując, że nie są to działania, do których są powołani

- ujawnił rozmówca.

Według doniesień "GW" po trzech tygodniach od śmierci nurka Bartosza Błyskala jego przełożony kierujący akcją, przeszedł na emeryturę. - Ten dowódca powinien pozostać w służbie do momentu zakończenia śledztwa prokuratorskiego i działania wewnętrznych komisji straży - skomentował informator.

Dziennikarze zapytali o szczegóły i przebieg akcji, ale otrzymali odpowiedź, że "te informacje nie stanowią informacji publicznej". "Z uwagi na pozostawanie w toku śledztwa prokuratorskiego i konieczności zabezpieczenia jego prawidłowego przebiegu nie jest obecnie możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane przez pana pytania [...]. Żądane przez pana informacje nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej" - przekazał bryg. Łukasz Płusa, oficer prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Opinia publiczna powinna się dowiedzieć, że przez show, jakie zrobiono z poszukiwań Borysa, zginął na służbie młody strażak, z bardzo specjalistycznymi umiejętnościami, pełniący wymagającą ogromnej odwagi służbę

- stwierdził rozmówca "GW".

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl w listopadzie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci Bartosza Błyskala. Podjęto decyzję o powołaniu biegłych z zakresu bezpieczeństwa nurkowania oraz medycyny hiperbarycznej. - Powołano ich dla oceny prawidłowości decyzji podejmowanych w miejscu prowadzonych czynności - przekazała w rozmowie z Radiem ZET prok. Grażyna Wawryniuk. Na miejscu tragedii przeprowadzono eksperyment procesowy z udziałem powołanych biegłych. Poszukiwania Grzegorza Borysa trwały od 20 października do 6 listopada, kiedy wyłowiono jego ciało.