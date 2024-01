Prokuratura Krajowa zwraca się do Brukseli. Prosi o pomoc w związku z działaniem Bodnara. "Zamach"

Zastępcy prokuratora generalnego wskazują w liście, że w ostatnich latach przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie zwracali uwagę na kwestie związane z przestrzeganiem praworządności w Polsce, natomiast - jak stwierdzili - KE milczy w sytuacji, gdy ta praworządność jest ostentacyjnie łamana.

Jak napisano, działania prokuratora generalnego Adama Bodnara mogą zagrażać interesom ekonomicznym Unii Europejskiej związanym z zasadą swobodnego przepływu kapitału między krajami wspólnoty, a także znacznym zaangażowaniem krajów wspólnoty w przedsięwzięcia gospodarcze na terenie Polski. "Prokuratura w Polsce zajmuje się aktywnym ściganiem przestępstw popełnionych na szkodę UE, w tym wyłudzeniom środków z budżetu unijnego oraz oszustwom w podatku VAT, związanym z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i usług. Zastępcy prokuratora generalnego zwrócili się z apelem do przedstawicieli społeczeństw wspólnoty europejskiej oraz organów wykonawczych Unii Europejskiej o podjęcie stosownych działań mających na celu zapobieżenie naruszeniom przepisów prawa w Polsce" - argumentują.

Prokuratura Krajowa zwraca się do Brukseli. "Zamach"

Zastępcy prokuratora generalnego podkreślili, że w każdym demokratycznym kraju rząd ma prawo do podejmowania inicjatyw ustawodawczych zmieniających kształt i skład organów państwa, jednak musi się to odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. "Działania podjęte przez ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara, będące próbą usunięcia ze stanowiska pierwszego zastępcy prokuratora generalnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego wbrew przepisom prawa - art. 14 par 1 ustawy Prawo o prokuraturze przewidującego zgodę prezydenta na odwołanie prokuratora krajowego i zastąpienie go nieistniejącą ustawowo funkcją "pełniącego obowiązki prokuratora krajowego" wytwarzają stan destabilizacji pracy prokuratury w Polsce" - podkreślono.

Zwrócili również uwagę, że takie działanie, może bardzo istotnie obniżyć poziom ochrony prawnej obywateli Polski przebywających na terenie Unii Europejskiej, obywateli Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poziom bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i jego obywateli. Podkreślili też, że "zamach na jedną z najważniejszych instytucji w państwie, jaką jest prokuratura, godzi w podstawy demokratycznego państwa prawa i niezależność prokuratorów oraz prowadzi do chaosu i paraliżuje funkcjonowanie tej instytucji w okresie napiętej sytuacji międzynarodowej, gdy przedmiotem ważnych postępowań są akty sabotażu i działalność obcych wywiadów".

Adam Bodnar wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej - o co chodzi?

Przypomnijmy, Adam Bodnar oświadczył w piątek, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów i wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Zdaniem ministra przywrócenie prokuratora Barskiego do służby czynnej nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Jak oświadczyło w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości, "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji prokuratora krajowego". Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz. Innego zdania jest Robert Hernand, który wskazuje na złamanie prawa przez Adama Bodnara. Podobne zdanie wyraża część prawników i prokuratorów.

