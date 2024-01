Kompletny chaos w prokuraturze po decyzji Bodnara. Oświadczenie za oświadczeniem

"W poniedziałek 15 stycznia prokurator generalny Adam Bodnar skierował do rzecznika dyscyplinarnego prokuratora generalnego Marka Woźniaka pismo, w którym zażądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego wobec zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda w związku z naruszeniem godności urzędu prokuratora" - poinformowało rano Ministerstwo Sprawiedliwości. Chodzi o nagranie rozmowy z Adamem Bodnarem, jakie bez jego zgody wykonał Robert Hernand.

Dalej czytamy uzasadnienie tej decyzji: "12 stycznia 2024 roku w siedzibie Prokuratury Krajowej zastępca PG Hernand nagrał telefonem rozmowę z PG Bodnarem, bez jego zgody. Rozmowa rozpoczęła się znienacka. Prokurator Hernand obcesowo wyrażał dezaprobatę co do decyzji PG Bodnara, dotyczącej prokuratora Dariusza Barskiego, podważając prawne podstawy działania PG. Poza tym prokurator Hernand przekazał nagranie komuś, kto następnie udostępnił je w sieci". "Każdy prokurator ma prawo do rozmowy ze swoim przełożonym. Ma również prawo do wyrażania swojego zdania w różnych kwestiach. Tak wygląda demokratyczny sposób sprawowania władzy prezentowany przez prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jednak zachowanie prokuratora zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda oraz umożliwienie przez niego upublicznienia nagrania, nie licuje z godnością sprawowanego przez prokuratora Hernanda urzędu. Wykorzystanie sytuacji i sposób prowadzenia rozmowy pokazują, że intencją prokuratora Hernanda było postawienie swojego przełożonego w niekomfortowej sytuacji i publiczne zdyskredytowanie go" - dodano w komunikacie.

Tymczasem na stronie Prokuratury Krajowej opublikowano zarządzenia zastępcy prokuratora generalnego. "Funkcję prokuratora krajowego pełni Dariusz Barski" - czytamy. "Natomiast zgodnie z zarządzeniem zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego z 13 stycznia 2024 r. w czasie nieobecności pierwszego zastępcy prokuratora generalnego prokuratora krajowego Dariusza Barskiego prokuratorzy wykonujący czynności w Prokuraturze Krajowej i innych jednostkach prokuratury wykonują i realizują wyłącznie zarządzenia i wytyczne pozostałych wymienionych w zarządzeniu zastępców prokuratora generalnego, w tym Krzysztofa Sieraka, Michała Ostrowskiego, Roberta Hernanda oraz Beaty Marczak" - podkreślono w dalszej części.

Przypomnijmy, Adam Bodnar oświadczył w piątek, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej z naruszeniem przepisów i wyznaczył nowego pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Zdaniem ministra przywrócenie prokuratora Barskiego do służby czynnej nie wywołało skutków prawnych. 16 lutego 2022 roku ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro miał bowiem dokonać tego, stosując przepis ustawy, który już nie obowiązywał. Jak oświadczyło w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości, "Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego". Pełniącym obowiązki prokuratora krajowego został prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz. Innego zdania jest Robert Hernand, który wskazuje na złamanie prawa przez Adama Bodnara. Podobne zdanie wyraża część prawników i prokuratorów.

