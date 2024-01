W najbliższym czasie, zamiast silnego mrozu możemy się spodziewać intensywnych opadów śniegu. A śnieżną pogodę będzie potęgował silny wiatr, który spowoduje w wielu miejscach w Polsce zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody. Zamiecie śnieżne w całej Polsce

Niż Efthalia, który przemieszcza się obecnie nad Bałtykiem, od początku tygodnia będzie kształtował zmienną pogodę w Polsce - przekazał portal dobrapogoda24.pl. W zachodniej części kraju oraz na Pomorzu od rana 15 stycznia będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem. "Dziś zachmurzenie duże z opadami śniegu. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm" - poinformowali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w serwisie X.

W znacznej części kraju temperatura może wynieść od 0 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie. Przez cały dzień odczuwalny będzie silny i porywisty wiatr z zachodu i południowego zachodu. Może osiągać prędkość do 60 km/h. Nad morzem porywy wiatru będą znacznie silniejsze, co może powodować zawieje oraz zamiecie śnieżne - wynika z zapowiedzi synoptyków IMGW.

W nocy z poniedziałku na wtorek pojawi się duże zachmurzenie, z przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie do -7 st. C na północy do -3 st. C na południu. Nad morzem siła wiatru może wzrosnąć do 75 km/h.

Z zapowiedzi synoptyków wynika, że we worek 16 stycznia na zachodzie oraz na północy kraju pojawi się więcej chmur, a miejscami również opady śniegu. Na wschodzie termometry wskażą -4 st.C, w centrum i nad morzem 1 st. C. "W środę przeważnie pogodnie, tylko na północy pochmurno z opadami śniegu. Temperatura w dzień od -3 st. C na wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 70 km/h, południowo-zachodni" - przekazali synoptycy IMGW.

Podobnie będzie w czwartek, na wschodzie i południu pojawią się opady śniegu, a temperatura wyniesie tam od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr w całym kraju będzie porywisty, okresami umiarkowany. Jak powiedzieli synoptycy, "prognozowana największa suma opadu (...) może wystąpić w czwartek 18 stycznia i osiągnąć do 11,0 mm na południowym wschodzie kraju" - przekazali w serwisie X.

Pogoda. Kolejny tydzień przyniesie ocieplenie

Jak zapowiedzieli synoptycy IMGW, "w kolejnym tygodniu spodziewamy się ocieplenia, jednak w nocy temperatura nadal będzie spadać poniżej 0 st. C". Może to powodować okresowe wzrosty stanów wody. Tydzień od 22 stycznia "może charakteryzować się wysoką, dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza" - poinformowali synoptycy z Centrum Modelowania Meteorologicznego w serwisie X.

Natomiast piąty tydzień miesiąca będzie się charakteryzował "średnią temperaturą powietrza w normie (tydzień normalny) a na wybrzeżu powyżej normy (tydzień ciepły)" - dodali meteorolodzy.