Zima uderzy ze zdwojoną siłą. Są alerty RCB. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi IMiGW wydał dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także dla Warmii. Synoptycy prognozują tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 do 25 centymetrów. Prognozowane są także zawieje śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 55, w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z zachodu. Ponadto nad samym morzem obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach nawet do 95. Wiatr ma być północno-zachodni i północny.

Ostrzeżenia obowiązują od jutrzejszego poranka do wtorkowego południa.

Z kolei na południowym wschodzie Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Dotyczy ono województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego oraz małopolskiego z wyjątkiem wyższych partii gór, a także południowych powiatów województw mazowieckiego i łódzkiego.

Synoptycy prognozują tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie około minus dwóch stopni Celsjusza, a przy gruncie - około minus pięciu. Ostrzeżenie obowiązuje do 9.00 jutro.

Alert RCB przed silnym wiatrem i zamieciami śnieżnymi

W związku z prognozowanymi dziś w nocy i jutro silnym wiatrem oraz zamieciami śnieżnymi, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert SMS do odbiorców w północnej części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. "Uwaga! Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - apeluje RCB. Eksperci zwracają także uwagę na trudne warunki na drogach i proszą o pozostanie w miarę możliwości w domu.

