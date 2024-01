69-latek jechał pod prąd drogą ekspresową. Skończyło się tragicznie. Nie żyje 4-latka

Do wypadku doszło w piątek ok. godz. 13. Kierowca opla, 69-letni mężczyzna, jechał pod prąd drogą ekspresową S5. "Według wstępnej oceny policji jechał pod prąd prawie 20 km – od węzła w Stryszku aż do miejsca, w którym spowodował tragedię" - informuje brd24.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: Policjanci zabezpieczyli niebezpieczny arsenał z II wojny światowej

Osówiec pod Bydgoszczą. Zderzenie samochodu osobowego i busa

W Osówcu pod Bydgoszczą mężczyzna zderzył się z jadącym prawidłowo busem. 69-latek zginął na miejscu. Jak podaje TVP Bydgoszcz, do szpitala trafili pasażerowie busa (łącznie pojazdem podróżowało pięć osób). Niedługo po wypadku zmarła 4-letnia dziewczynka. Stan kierowcy busa jest ciężki.