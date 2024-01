60-letnia mieszkanka Krakowa zaginęła w piątek 12 grudnia. Mąż kobiety poinformował policję, że zadzwonił do żony, ponieważ Ewa P. długo nie wracała do domu. Jak mężczyzna przekazał funkcjonariuszom, kobieta powiedziała mu, że złamała nogę i leży w zaspie, jednak nie podała swojej lokalizacji. Dzień później poszukiwania zaginionej dobiegły końca. Policja znalazła ciało 60-latki na polu uprawnym pod Krakowem.

Kraków. Policja "zadysponowała maksymalną ilość sił i środków", by odnaleźć zaginioną

Kobieta wracała autobusem z placu targowego Tomex, gdzie pracowała. Aby dostać się do domu, musiała przejechać 4,5 kilometra. Mąż powiedział policjantom, że rozmawiał z żoną około godziny 17:30 i wtedy kobieta poinformowała go, że nie jest w stanie samodzielnie wrócić do swojego miejsca zamieszkania.

- W komendzie został wszczęty alarm, do pracy ściągnięto policjantów, którzy mieli tego dnia wolne. Zadysponowaliśmy maksymalną ilość sił i środków, żeby odnaleźć panią. Sprawdzaliśmy monitoring, sprawdzaliśmy ewentualne trasy przejazdu komunikacją, włączyliśmy drona policyjnego, przewodników z psem - relacjonował w rozmowie z TVN24 rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech. Poszukiwania zakończono po godzinie 14 w sobotę 13 grudnia, gdy w miejscowości Kocmyrzów znaleziono ciało Ewy P.

Trwa śledztwo ws. Ewy P. Ciało kobiety znaleziono w znacznej odległości od domu

- W tej chwili na miejscu przeprowadzane są oględziny. Powiadomiony został prokurator. W sprawie prowadzone będzie śledztwo mające wyjaśnić dokładne okoliczności, w jakich doszło do śmierci kobiety - powiedział rzecznik krakowskiej policji, cytowany przez Radio Kraków.

Między placem targowym a miejscem zamieszkania 60-latki kursuje autobus linii 212. Na tym odcinku trasy znajdują się cztery przystanki. Autobus jedzie również dalej, w kierunku miejscowości, gdzie znaleziono ciało. Tam jednak dojeżdża dopiero 15 minut później.