Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Nie żyje czwarty pasażer

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 20 w Zawadzie, dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, przy ulicy Młodzieżowej. W zdarzeniu brały udział dwa samochody - audi i peugeot. W wyniku wypadku i dachowania audi śmierć na miejscu poniosły trzy podróżujące nim osoby - dwie w wieku 18 i jedna w wieku 19 lat. Pozostałych dwóch pasażerów audi - 17-letnia pasażerka i 19-letni pasażer z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu wodzisławskiego. Kierowca drugiego pojazdu nie odniósł obrażeń.

W południe w niedzielę Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że zmarła czwarta z poszkodowanych osób.

Tragiczny wypadek w Wodzisławiu Śląskim. Zatrzymano kierowcę

Do szpitala został przewieziony również kierowca peugeota. Mężczyzna był trzeźwy. Po badaniach został zatrzymany. Nie można wykluczyć, że jeszcze w niedzielę 24-latek zostanie przesłuchany.

Na miejscu przez kilka godzin trwały policyjne czynności pod nadzorem prokuratora. Droga była zablokowana w obu kierunkach. Obecnie nie występują już żadne utrudnienia w ruchu.