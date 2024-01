W Gdańsku 13 stycznia odbył się wiec ku pamięci Pawła Adamowicza. Uroczystość relacjonowano między innymi w serwisie informacyjnym TVP "19:30". Zbigniew Łuczyński, który tego dnia prowadził program, odniósł się do sposobu, w jaki przedstawiano zamordowanego prezydenta Gdańska w "Wiadomościach" TVP. - Za to, co w minionych latach działo się w "Wiadomościach" TVP, w imieniu redakcji "19.30" i obecnych władz Telewizji Polskiej przepraszamy, zwłaszcza bliskich pana prezydenta Pawła Adamowicza - powiedział Łuczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Z Magdaleną Adamowicz rozmawia Jacek Gądek

"19:30" przeprasza za materiały "Wiadomości" TVP o Adamowiczu. "Nie można podsycać złych emocji"

Zbigniew Łuczyński podkreślił, że przekaz medialny może w istotny sposób wpływać na zachowania odbiorców. - Żadna telewizja, żaden program informacyjny nigdy nie powinien posługiwać się językiem hejtu i nienawiści, nie może niszczyć ludzi, podsycać złych emocji w społeczeństwie. Do czego taki język prowadził, właśnie widzieliśmy - powiedział dziennikarz.

O roli mediów publicznych wypowiadała się również żona Pawła Adamowicza, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Jej zdaniem pod rządami PiS stworzono w TVP "fabrykę hejtu i nienawiści" - Najgorsze, że my wszyscy się na to składaliśmy, szły na to nasze podatki i abonamenty. A ktoś ustawiał sobie jeden cel, kogo zniszczyć, jak było w przypadku Pawła (...). Chciałabym wiedzieć, co nimi kierowało, ile na tym zarobili, skąd tajne informacje z prokuratury, które na przykład dotyczyły mnie, skąd szły przecieki, dyspozycje, kto dzięki temu awansował, ile zarobił - powiedziała Magdalena Adamowicz.

Wiec upamiętniający Pawła Adamowicza. Tusk: Już nigdy złe słowo nie zabije uczciwego człowieka

W uroczystości upamiętniającej Pawła Adamowicza wzięli udział między innymi członkowie jego rodziny, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz premier Donald Tusk. - Pawle, przyrzekam tobie i myślę, że mogę to zrobić w imieniu nas wszystkich, że nie spoczniemy, dopóki nie będziemy pewni, że Polska, polski naród, będą wolne od pogardy i nienawiści, od kłamstwa, że już nigdy złe słowo nie zabije uczciwego człowieka. Przyrzekamy to tobie - mówił Tusk.