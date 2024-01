ABW weszła do domów antysystemowców. Mieli planować zamach stanu

ABW weszło do mieszkań osób związanych z ruchem antysystemowców i antyszczepionkowców. Funkcjonariusze mogli przeszukać od sześciu do nawet dziewięciu lokali. Choć członków wspomnianej grupy nie aresztowano, to skonfiskowano ich sprzęt. Sprawę razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, w akcję mają być bowiem zaangażowani także żołnierze polskiego wojska.

Antysystemowcy pod okiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szykowali zamach stanu?

Sprawą zajmuje się Wydział do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń OKO.Press, zarzuty mają dotyczyć: podżegania do zabójstwa jednego z generałów, uczestniczenie w działaniach obcego wywiadu, podżegania żołnierzy Wojska Polskiego do odmowy wykonywania czynności służbowych, podżegania do stosowania groźby bezprawnej w celu zmuszenia dowództwa Sił Zbrojnych RP do zaniechania czynności służbowych. Najpoważniejszy zarzut dotyczy "czynienia przygotowań w celu pozbawienia niepodległości, oderwania części obszaru lub zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej".

Służby przeszukały mieszkania kilku członków stowarzyszenia, które powstało w ramach sprzeciwu wobec nakłaniania żołnierzy do szczepień przeciwko COVID-19. Jego założyciel sam jest byłym żołnierzem zawodowym i oficerem w stopniu porucznika. Na ten moment Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie wydała oficjalnego komunikatu w sprawie.

Działania funkcjonariuszy skrytykowała, chociażby Justyna Socha, liderka ruchu antyszczepionkowego i stowarzyszenia STOP NOP. "ABW robi naloty działaczom w obecności ich dzieci z długą bronią za obronę przed przymuszaniem do szczepień służb mundurowych i współpracujących ze Stowarzyszeniem. Hańba!" - napisała na X.

Donald Tusk potwierdza śledztwo ABW. Mówi o rosyjskich wpływach

Do sprawy odniósł się także szef rządu. Podczas wywiadu z TVP, TVN i Polsatem w piątek 12 stycznia skomentował działania ABW. Potwierdził, że takie czynności są prowadzone. Przekazał także, że stowarzyszenie, których członków domy przeszukano, ma powiązania z Moskwą. - Mamy działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego związane z aktywnością prorosyjskich grup radykalnej prawicy w Polsce. Rozpoczęły się działania przeciwko zorganizowanym grupom, które usiłowały infiltrować także policję i wojsko. Ich prorosyjski, polityczny charakter nie ulega wątpliwości - mówił Donald Tusk.