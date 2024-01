Nagłe ocieplenie okaże się chwilowe. Wiemy, kiedy znów uderzy siarczysty mróz

Minione dni stycznia zapisały się w historii pomiarów jako dni zimne z temperaturą poniżej średniej normy wieloletniej. Chociaż początkowo pogoda nie zwiastowała tak dużego ochłodzenia, miejscami mrozy sięgnęły aż -30 stopni Celsjusza. Jeszcze w drugiej dekadzie stycznia czeka nas ujemna temperatura i mieszane opady na ogół z przewagą śniegu, jednak już w trzeciej dekadzie bieżącego miesiąca prognozowana jest głęboka odwilż.

REKLAMA

Zobacz wideo Policjanci zabezpieczyli niebezpieczny arsenał z II wojny światowej

Głęboka odwilż wniknie do Polski. Ocieplenie tylko na chwilę

Przez kilka najbliższych dni znajdować będziemy się pod wpływem chłodnego powietrza arktyczno-morskiego. Tym samym spodziewać możemy się ujemnej temperatury, opadów śniegu i marznącego deszczu, a także silnego wiatru, który obniżał będzie temperaturę odczuwalną. Ocieplenie na dobre rozwinie się od trzeciej dekady stycznia. Według modeli prognostycznych prezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od 22 stycznia odnotujemy dodatnią anomalię średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 o odchyleniu do nawet 4,7 stopnia Celsjusza.

Zgodnie z prognozami temperatura maksymalna dochodzić może do 10 stopni Celsjusza. Nie jest jednak wykluczone przekroczenie tej wartości. Średnia temperatura będzie więc o ponad 3 stopnie Celsjusza wyższa niż wynika to z normy dla obecnej pory roku. Tak głęboka odwilż potrwa do końca stycznia lub maksymalnie do pierwszych dni lutego.

Siarczysty mróz wróci do Polski

Jak wynika z obecnych prognoz, już w pierwszej dekadzie lutego do Polski ponownie zawita ochłodzenie, które z upływem czasu przeradzać się będzie w kolejny gwałtowny atak zimy. Początkowo temperatura będzie typowa dla zimy w tym okresie, jednak już w drugiej dekadzie lutego powrócimy do temperatury na poziomie około -15 stopni Celsjusza. Pomiary ponownie odnotują ujemną anomalię średniej temperatury względem lat ubiegłych. Coraz częściej zaczną pojawiać się także wzmożone opady śniegu głównie za sprawą wilgotnych niżów, które nacierać będę nad Polskę znad basenu Morza Śródziemnego. Na wiosnę przyjdzie jeszcze trochę poczekać.