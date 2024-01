Magdalena Adamowicz zabrała głos w trakcie wiecu ku pamięci Pawła Adamowicza. - Paweł dzisiaj by się uśmiechał, Paweł dzisiaj by się cieszył. Dlatego ja nie będę już dziś mówić o nienawiści, ja opowiem wam o miłości i o dumie, o miłości, która nienawiść zawsze może pokonać - powiedziała żona zamordowanego prezydenta Gdańska.

Magdalena Adamowicz: Pokazaliśmy, że wolność kochamy i rozumiemy, że wolności oddać nie umiemy

Magdalena Adamowicz powiedziała, że ostatnie wybory parlamentarne pozwoliły zrealizować to, o czym marzył jej mąż. - Jednego Pawle możesz być pewien, miłości dla naszych córek mam za nas dwoje. Możesz być z nich dumny. Twoja druga największa miłość, Gdańsk, wciąż pięknieje. Twoi ukochani gdańszczanie i gdańszczanki to najcudowniejsi ludzie na świecie i wspaniali obywatele. Spełnili twoje marzenie. W ostatnich, najważniejszych dla Polski wyborach, frekwencja przekroczyła w Gdańsku ponad 80 proc. - przypomniała.

Żona Pawła Adamowicza podkreśliła, że jej mąż walczył o ideały, które obronili Polacy. - Również możesz być dumny z twojej ukochanej Polski, spełniło się to, o co bez wytchnienia walczyłeś od wczesnej młodości. Pokazaliśmy, że wolność kochamy i rozumiemy, że wolności oddać nie umiemy. Obroniliśmy także nasze wielkie europejskie marzenia i zrobiliśmy to z uśmiechem, takim samym, jaki nigdy nie schodził z twoich ust. Możesz być więc, Pawle, z Polek i Polaków bardzo dumny - powiedziała Magdalena Adamowicz.

Żona Pawła Adamowicza przypomniała słowa córki: Gdańsk był dla taty zawsze trzecim dzieckiem

Magdalena Adamowicz przypomniała też słowa swojej córki, które Antonina wypowiedziała tuż po zabójstwie prezydenta Gdańska. - Chcę przypomnieć wam słowa Antoniny, gdy razem stanęłyśmy przy płonącym z bólu gdańskim sercu. "Ciebie Tatusiu kocham bardzo mocno i na zawsze, kocham to miasto, tak jak ty. Cała nasza rodzina je kocha, bo Gdańsk był dla taty zawsze trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem, drugą miłością. Wiem, że jeżeli to miasto będzie nadal otwarte, takie kochające, tak jak teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy" - cytowała Magdalena Adamowicz.

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, podczas uroczystości ku pamięci Pawła Adamowicza głos zabrali również między innymi premier Donald Tusk, prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Piotr Adamowicz, brat Pawła Adamowicza.