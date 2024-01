Laureatem III edycji Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza zostało Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej w Zavidovići (Bośnia i Hercegowina). Przedstawiciele gdańskiego urzędu miasta powiedzieli, że organizację uhonorowano "za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości".

Gdańsk. Laureat nagrody im. Pawła Adamowicza "od lat 90. niesie pomoc i działa na rzecz tysięcy ludzi"

Gdański magistrat przekazał 13 stycznia, że stowarzyszenie "od lat 90. niesie pomoc i działa na rzecz odzyskania godności gospodarczej i społecznej autonomii dla tysięcy ludzi, którzy byli ofiarami konfliktów lub prześladowań na całym świecie". Podczas uroczystości głos zabrała również prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Miasto Gdańsk jest tym, w którym z jednej strony rozpoczął się dramat drugiej wojny światowej, ale z drugiej strony - rozpoczęła się pokojowa rewolucja "Solidarności". To były ideały, w które bardzo mocno wierzył prezydent Paweł Adamowicz. Nie tylko w nie wierzył, ale także swoim codziennym działaniem wdrażał je w życie. Chcemy bardzo, żeby ta idea, czyli promowanie postaw stawania po stronie drugiego człowieka i wartości przez ludzi, stowarzyszenia, inicjatywy, organizacje, była ważna i promowana w całej Europie - powiedziała Dulkiewicz.

Magdalena Adamowicz: Nasz świat trochę stanął na głowie

Żona Pawła Adamowicza zauważyła, że "dzisiaj bycie dobrym człowiekiem wymaga dużo odwagi". - To bardzo zastanawiające, że musimy szczególnie wyróżniać ludzi, osoby, instytucje za to, że chcą być dobrymi. Za to, że pomagają innym, za to, że bronią słabszych. To jest coś, co pokazuje, że nasz świat trochę stanął na głowie. Właśnie dlatego bardzo cieszę się, że powstała ta inicjatywa i po raz trzeci możemy szczególnie wyróżnić tych ludzi - stwierdziła Magdalena Adamowicz.