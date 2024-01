Sprawa wyszła na jaw przed kilkoma dniami. Jeden z mieszkańców Jaworzna zgłosił policjantom, że na terenie zieleńca przy ul. Grunwaldzkiej leżą rozrzucone kawałki wędlin z pinezkami. "Z relacji świadków wynikało, że kawałki wędlin miała rozrzucić starsza kobieta w celu uśmiercenia spacerujących zwierząt. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawą zajęli się kryminalni, którzy niezwłocznie dokonali analizy monitoringu" - informuje policja.

Jaworzno. 69-latka rozrzucała wędliny z pinezkami

Wkrótce potem zatrzymano 69-letnią kobietę. "Na podstawie zebranego materiału dowodowego śledczy przedstawili podejrzanej zarzut usiłowania uśmiercenia nieokreślonej liczby zwierząt ze szczególnym okrucieństwem" - czytamy. Mieszkanka Jaworzna przyznała się do winy. Tłumaczyła, że frustrowały ją szczekające psy sąsiadów oraz to, że właściciele nie sprzątają odchodów po czworonogach. Teraz 69-latce grozi do pięciu lat za kratkami.