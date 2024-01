Kim był Paweł Adamowicz? Kiedy zmarł? Został zamordowany na oczach tysięcy osób

Paweł Adamowicz od 1998 roku pełnił funkcję prezydenta Gdańska. Jego kadencję przerwała niespodziewana śmierć. Zmarł w wyniku ran zadanych przez Stefana Wilmonta, który podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wtargnął na scenę, na której przemawiał samorządowiec i go zaatakował. W 2024 roku mija pięć lat od tej tragedii.

Paweł Adamowicz całe życie spędził w Gdańsku. Prezydentem miasta był przez ponad 20 lat

Paweł Adamowicz urodził się 2 listopada 1965 roku w Gdańsku. Tutaj też ukończył edukację - zarówno szkołę podstawową, jak i średnią. W czasie nauki w liceum zaangażował się w działalność Solidarności. Kolportował prasę i wydawnictwa podziemne. W 1984 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Cztery lata później uzyskał tytuł magistra i rozpoczął pracę naukową na uczelni, gdzie następnie został prorektorem ds. studenckich.

Karierę polityczną rozpoczął w 1990 roku, kiedy został radnym Gdańska z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Osiem lat później rada miejska wybrała go na prezydenta miasta. Zaangażował się także w tworzenie regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej. Następnie w 2002, 2006, 2010 i 2014 roku wygrał wybory samorządowe w mieście, startując właśnie z list tego ugrupowania. W 2015 roku rozstał się z partią, kiedy pojawiły się zarzuty o nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym (dotyczyły okresu od 2009 do 2012 roku). Po raz ostatni na urząd kandydował w 2018 roku.

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Donald Tusk organizuje wiec w piątą rocznicę śmierci samorządowca

Prezydent Gdańska zmarł 14 stycznia 2019 roku. Został zaatakowany podczas 27. Finału WOŚP w Gdańsku przez Stefana Wilmonta. Mężczyzna zadał Adamowiczowi trzy ciosy, raniąc go w serce oraz brzuch. Ranny został przetransportowany do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Pomimo kilkugodzinnej operacji nie udało się uratować jego życia. Jego śmierć wstrząsnęła całym krajem. Część osób zwracało wówczas uwagę na szkalowanie zmarłego samorządowca i wątpliwe materiały wymierzone w niego w TVP. "Rok temu Pawłowi Adamowiczowi zadano nożem kilka śmiertelnych ciosów. Po ataku zabójca ogłosił, że był to odwet na sądach i Platformie. Przez wiele tygodni Prezydent Adamowicz był celem kampanii nienawiści ze strony aparatu władzy. Cześć Jego pamięci" - napisał Donald Tusk na X w rocznicę śmierci Adamowicza.

W 2023 roku minie pięć lat od zabójstwa prezydenta Gdańska. W związku z tym premier zaprosił na uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza. "Spotykamy się 13 stycznia w Gdańsku, w piątą rocznicę zamachu na Pawła Adamowicza. Nigdy nie zapomnimy tej tragicznej lekcji. Nie pozwólmy, by nienawiść i kłamstwo znów zatryumfowały. Sobota, Targ Węglowy, godz. 19.00" - zapowiedział Donald Tusk w mediach społecznościowych.

O godz. 19.00 złożone zostaną kwiaty przy tablicy pamiątkowej na placu pomiędzy Katownią a Złotą Bramą. Następnie o godz. 19.30 odbędzie się w Bazylice Mariackiej modlitwa międzywyznaniowa. Po modlitwie o godz. 20.00 odbędzie się w Bazylice Mariackiej widowisko słowno-muzyczne z udziałem polskich wykonawców.