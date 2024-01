W czwartek (11 stycznia) prezydent poinformował o rozpoczęciu procedury ułaskawieniowej dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję na zaledwie godzinę przed zorganizowanym tego samego dnia "Protestem wolnych Polaków". Okazuje się, że termin ten został wybrany przez prezydenta nieprzypadkowo. Co więcej, w związku z coraz trudniejszą sytuacją polityczną kraju, napięciom ulegają dotąd niezachwiane stosunki na linii Andrzej Duda - Jarosław Kaczyński.

Kaczyński wściekły na Dudę. Chciał, żeby Kamiński i Wąsik siedzieli dłużej

Według źródła tygodnika "Wprost", które ma bezpośredni związek z Pałacem Prezydenckim, Andrzej Duda ogłosił swoją decyzję wobec Kamińskiego i Wąsika tuż przed manifestacją PiS, "żeby był nacisk społeczny na Adama Bodnara". - To była gigantyczna demonstracja. Tak naprawdę dzięki działaniom władzy wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Przecież ludzie nie zgromadzili się w sprawie TVP - powiedział informator.

Zdaniem rozmówcy tygodnika działanie prezydenta było szczególnie nie na rękę Kaczyńskiemu, który z byłych posłów chciał uczynić symbol. - Kaczyński chciał, żeby Duda na nim wisiał i się go słuchał, oraz żeby obaj politycy trochę dłużej byli w więzieniu - stwierdziło źródło w Pałacu Prezydenckim. W sprzeczności do tych informacji stoją jednak politycy PiS, którzy zgodnie twierdzą, że prezes chciał jak najszybszego uwolnienia skazanych polityków. Posłowie z ugrupowania podkreślają również, że zarówno Kamiński, jak i Wąsik mają nadal prawo do swoich mandatów pomimo ich wcześniejszego wygaszenia przez marszałka Hołownię. Mówił o tym między innymi były premier Mateusz Morawiecki.

Napięcie pomiędzy prezesem PiS a prezydentem rośnie

W związku z narastającymi konfliktami politycznymi w kraju pogarszają się także stosunki pomiędzy prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim. Jeszcze w ubiegłym roku, podczas rewolucji, którą nowa władza przeprowadzała w TVP, prezes skrytykował Andrzeja Dudę i zarzucił mu bezczynność. - Pewnego dnia, a może pewnej godziny, prezydent, który nie wykazuje się aktywnością, jednak zmieni zdanie, bo mógłby tutaj interweniować bardzo zdecydowanie i sprawa by się skończyła - mówił wówczas Kaczyński. Teraz według informatora "Wprost" z otoczenia Andrzeja Dudy obaj politycy mają nie mieć ze sobą żadnego kontaktu. Co więcej, Jarosław Kaczyński miał być wściekły nie tylko z powodu decyzji prezydenta w sprawie Kamińskiego i Wąsika, ale także dlatego, że wcześniej nie został o niej poinformowany, a o wszystkim dowiedział się z mediów.