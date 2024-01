Od kilku dni warunki pogodowe kształtowane są przez ośrodki niskiego ciśnienia z systemami frontów atmosferycznych. Powodują one między innymi wzrost prędkości wiatru, przez co lokalnie występować mogą burze śnieżne. Co więcej, niebezpieczeństwo stanowić będą marznące opady deszczu, a także oblodzenia.

Niebezpieczna pogoda. Synoptycy prognozują marznące opady, oblodzenia i silny wiatr

Od rana 13 stycznia opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem towarzyszyć będą mieszkańcom Pomorza. Na Warmii i Mazurach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów. Temperatura maksymalna od -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez około 0 stopni Celsjusza w centrum do 3 stopni Celsjusza na zachodzie i 4 stopni Celsjusza nad samym morzem. Lekka odwilż prognozowana w większości regionów kraju wraz z upływem dnia zetrze się z mrozem. To w połączeniu z opadami spowoduje niebezpieczną gołoledź. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami dla województwa:

podlaskiego;

warmińsko-mazurskiego (wschodnie powiaty regionu);

mazowieckiego (w północno wschodniej części województwa).

Alerty pierwszego stopnia wydane niemal w całej Polsce

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Co więcej, dla 13 województw IMGW wydał alerty przed marznącymi opadami. Te obowiązywać będą w województwie:

zachodniopomorskim (dla powiatów: szczecineckiego, drawskiego, wałeckiego, choszczeńskiego, stargardzkiego, pyrzyckiego, myśliborskiego);

pomorskim (dla powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, chojnickiego, kościerskiego);

kujawsko-pomorskim (z wyłączeniem powiatów północno-wschodnich);

łódzkim;

świętokrzyskim;

mazowieckim (dla zachodniej i południowej części regionu);

lubelskim (na południu regionu);

podkarpackim;

małopolskim (dla północnej części województwa);

śląskim (dla północnych powiatów regionu);

wielkopolskim;

lubuskim;

dolnośląskim (poza wschodnimi powiatami).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązuje na zachodzie i w centrum do godziny 11, w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim do 12, a w lubelskim i podkarpackim do 14.

Alert pierwszego stopnia wydano również w związku z silnym wiatrem, który w porywach może osiągnąć prędkość do 75 km/h. Ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę (13 stycznia) o godzinie 14 i wygasną w niedzielę (14 stycznia) o godz. 2. Obowiązują one w województwie zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim, Świnoujście.