Ksiądz głaskał dzieci po udach. Prokuratura ponownie umorzyła sprawę. "Nie miał świadomości"

Sprawę nieodpowiedniego zachowania księdza wobec uczniów zgłosiła dyrektorka szkoły podstawowej na Podkarpaciu. Gdy to zrobiła, mieszkańcy wsi przyjechali po nią z taczkami. Publiczny lincz, z którym się spotkała, spowodował, że zrezygnowała ze stanowiska. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie ponownie rozpatrzyła sprawę i umorzyła ją po uzyskaniu opinii seksuologa na temat zdrowia mężczyzny. Decyzja jest prawomocna.

Podkarpacie. Prokuratura ponownie umorzyła sprawę księdza, który miał dotykać uczniów

Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie przekazał informację, którą otrzymał od biegłej seksuolożki. - Na podstawie dowodów, które zostały zebrane, biegła stwierdziła, że nie można rozpoznać u podejrzewanego zaburzeń seksualnych. Nie miał świadomości, ze podejmowane przez niego zachowania: dotykanie po rękach, głaskanie po głowach i udach są przekroczeniem granic intymności uczniów - przekazał prokurator, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Biegła stwierdziła również, że spotkania z dziećmi, które dotyczyły zachowania księdza "miały charakter impulsywny, chaotyczny". - Odbywały się bez obecności psychologa, czy seksuologa dziecięcego, dlatego wnioski, który pani dyrektor wysnuła, nie znalazły odzwierciedlenia, nie zostały potwierdzone w toku prowadzonego śledztwa - dodał Ciechanowski. Ksiądz wrócił też do swojej parafii - przekazała "GW".

Ksiądz podczas śledztwa miał tłumaczyć, że łapał dzieci za dłonie, żeby je uspokoić, a jego zachowanie nie miało podtekstu seksualnego.

Podkarpacie. Dzieci skarżyły się na zachowanie księdza

Przypomnijmy, dziewięcioro uczniów skarżyło się dyrektorce szkoły, że katecheta dotyka je po udach, rękach i głowie. Wszystkie dzieci miały wówczas poniżej 15 lat. Dyrektorka zgłosiła sprawę kurii, co nie spotkało się z pozytywną reakcją mieszkańców wsi, a ona musiała odejść ze szkoły.

W 2021 roku sprawa została skierowana do prokuratury, a następnie umorzona. We wrześniu ubiegłego roku ponownie wszczęto śledztwo zgodnie z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, który brzmi następująco: "kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". Ostatecznie sprawę umorzono.