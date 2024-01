Na nagraniu, które obiega media społecznościowe, widać budynek radomskiego aresztu śledczego oraz słychać wulgarne okrzyki, które więźniowie kierowali najprawdopodobniej pod adresem Mariusza Kamińskiego. Materiał z "przywitania" byłego szefa CBA oburzył polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy szybko wykorzystali go również do ataku na koalicję rządzącą.

Politycy PiS krytykują rząd z powodu zachowania radomskich więźniów. "Pięknych macie sojuszników"

"Pięknych macie sojuszników" - napisał poseł PiS Jacek Sasin na platformie X. Swoją wypowiedź skierował do premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu Szymona Hołowni oraz do ministrów Adama Bodnara i Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Klipy na naszą kampanię samorządową kręcą się same" - stwierdził polityk.

Do nagrania odniósł się również Radosław Fogiel. Poseł PiS zamieścił w odpowiedzi dane Państwowej Komisji Wyborczej przedstawiające wysokie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej w radomskim Areszcie Śledczym w wyborach parlamentarnych z ubiegłego roku. "Nic dziwnego" - napisał ironicznie.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł PiS Robert Gontarz. "Nadzorowane przez Ministra Mariusza Kamińskiego służby wsadzały do więzienia bandytów, którzy w przeważającej większości głosowali na koalicję 13 grudnia" - napisał polityk.

Więcej nagrań okrzyków więźniów radomskiego aresztu śledczego opublikował internauta, który napisał: "Wszyscy, którzy wątpią w autentyczność nagrania, proszę komplet nagrań, które nagrałem dziś o godzinie około 18:20 pod Aresztem Śledczym w Radomiu".

Służba Więzienna potwierdza autentyczność nagrania i zapowiada kary. "Bezpieczeństwo jest zapewnione"

Portal o2.pl skontaktował się ze Służbą Więzienną, aby potwierdzić autentyczność nagrań. "W odpowiedzi na pana zapytanie i przesłany materiał filmowy uprzejmie informujemy, że bezpieczeństwo osobiste osoby, w stosunku do której kierowane były okrzyki innych skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu, cały czas było i w dalszym ciągu jest zapewnione" - poinformowała dziennikarzy Służba Więzienna.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami już w pierwszym dniu po przyjęciu do odbywania kary każdy osadzony informowany jest, że w trakcie pobytu w więzieniu może zetknąć się z zachowaniami charakterystycznymi dla środowisk przestępczych i właśnie taki incydent miał miejsce w Areszcie Śledczym w Radomiu" - brzmiał dalszy fragment odpowiedzi. Zespół Prasowy SW poinformował również, że strażnicy wytypowali prowodyrów. W ich sprawie przygotowane zostały wnioski o wymierzenie kar dyscyplinarnych.

Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali najpierw osadzeni wspólnie w areszcie śledczym Warszawa-Grochów. W czwartek (11 stycznia) media ujawniły, że politycy PiS zostali rozdzieleni oraz przetransportowani do osobnych placówek. Kamiński trafił do aresztu śledczego w Radomiu, a Wąsik do zakładu karnego w Przytułach Starych. Tego samego dnia prezydent Andrzej Duda oświadczył, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec skazanych polityków PiS oraz zawnioskował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o ich natychmiastowe zwolnienie.