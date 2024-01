Po tym jak nowy rząd rozpoczął poważne zmiany w mediach publicznych, dotychczasowi pracownicy Telewizji Polskiej zostali zwolnieni lub odeszli z pracy na własne żądanie. Wielu z nich przeszło do prawicowej stacji TV Republika. Miejsc pracy dla byłych pracowników TVP ciągle przybywa.

TV Republika masowo zatrudnia byłych pracowników TVP

Do TV Republika przeszedł m.in. Michał Rachoń, który na antenie TVP Info prowadził program #Jedziemy". W grudniu przeniósł go do TV Republika. Do stacji przeszli również Miłosz Kłeczek, Danuta Holecka czy Adrian Borecki. Okazuje się, że na przejściu pracowników mediów publicznych do nowej stacji tracą dotychczasowi pracownicy TV Republika, ponieważ są zwalniani z pracy. Jeden z pracowników stacji wypowiedział się na temat sytuacji i redaktora naczelnego stacji Tomasza Sakiewicza.

"Starzy pracownicy TVP znajdują miejsce w Republice, ale przez nich te osoby, co pracowały w stacji, zostały zwolnione, gdyż były 'cięcia w zatrudnieniach'. A tak naprawdę Sakiewicz chce wszystkie znane twarze wziąć do siebie, bo wie, że da mu to większą oglądalność, a co za tym idzie więcej pieniędzy" - przekazał pracownik stacji, w rozmowie z Plejadą. Dodał również, że redaktor naczelny stacji "z zimną krwią zwolnił niektórych pracowników z dnia na dzień. Jak widać, dla Sakiewicza liczą się władza i pieniądze".

W rozmowie z Plejadą pracownik TV Republika zastanawiał się również, czy nowi pracownicy podobnie jak dotychczasowi "będą otrzymywać wynagrodzenia 'na raty'", o które mieli się upominać. "Ciekawe, czy nowi pracownicy są na lepszych warunkach zatrudnieni i będą dostawać pieniądze na czas" - komentował pracownik stacji.

Ile zarabiali pracownicy TVP? Zaskakujące kwoty

Serwis internetowy Press dotarł do informacji o zarobkach byłych pracowników TVP. Największe wynagrodzenie miał otrzymywać Bronisław Wildstein, który za prowadzenie jednego wydania programu "O co chodzi?" - miał dostawać 5 tys. złotych brutto. Miłosz Kłeczek za prowadzenie programu "Strefa starcia" na antenie TVP Info miał otrzymywać 2,5 tys. złotych, a za jeden wyjazd do Sejmu 1200 zł.

Z kolei Samuel Pereira za jedno wydanie programu "Strefa starcia" miał dostawać 2,5 tys. złotych. Podobne wynagrodzenia otrzymywała za prowadzenie programów Magdalena Ogórek. Pod koniec grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński udostępnił w serwisie X dane o wynagrodzeniach w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Jak się okazało, dyrektor TAI Michał Adamczyk zarabiał miesięcznie średnio 187 tysięcy złotych (1,5 mln zł brutto rocznie), natomiast jego zastępca Samuel Pereira do grudnia zeszłego roku miał zarobić blisko 440 tys. zł brutto.