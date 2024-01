Policyjni antyterroryści uczestniczyli w demonstracji, którą zorganizowano 18 listopada 2020 roku. Wówczas na ulicach Warszawy protestowano po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego aborcji, pozbawiono wówczas mocy przesłankę pozwalającą na przerwanie ciąży z powodu ciężkich wad płodu.

