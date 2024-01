"Presserwis" dotarł do informacji w związku z zarobkami byłych pracowników i współpracowników TVP Info, które wypłacano im na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak się okazuje, stawki w "starej" Telewizji Polskiej były naprawdę wysokie.

Wyciekły zarobki propagandystów "starej" TVP. Ile dostawali Kłeczek i Wildstein?

Jak podaje portal, "największe stawki otrzymywał Bronisław Wildstein, który za poprowadzenie jednego, 24-minutowego wydania programu 'O co chodzi?' dostawał 5 tysięcy złotych brutto". Z kolei Miłosz Kłeczek za jednorazowe poprowadzenie "Strefy starcia" na antenie TVP Info miał otrzymywać 2,5 tysiąca złotych. Natomiast za jeden wyjazd do Sejmu miał dostawać 1200 złotych.

Samuel Pereira, która był wydawcą programu "Strefa starcia", również miał otrzymywać 2,5 tys. złotych za wydanie. "Podobne kwoty otrzymywała za prowadzenie swoich programów Magdalena Ogórek" - donosi press.pl.

Z kolei pod koniec grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński udostępnił na portalu X dane o wynagrodzeniach w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Według opublikowanych danych Michał Adamczyk, dyrektor TAI, zarabiał średnio miesięcznie 187 tysięcy złotych (1,5 mln zł brutto rocznie). Z kolei Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do grudnia blisko 440 tys. zł brutto. Natomiast Jarosław Olechowski, który od 2018 roku do kwietnia 2023 roku były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił tylko w 2023 roku ponad 1 mln złotych. Do tego doszło ponad 407 tysięcy złotych w ramach umów cywilnoprawnych.

Kłeczek zadebiutował w TV Republika. "Dzisiaj bycie dziennikarzem wymaga odwagi przy nagonce ze strony reżimu"

Tymczasem Miłosz Kłeczek zadebiutował we wtorek 9 stycznia na antenie TV Republika. Jego pierwszymi gośćmi była Iwona Arent, posłanka Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy dyskutowali na temat sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Wracam na antenę. Zapraszam do TV Republika dzisiaj 18:20. Liczę na Państwa codziennie" - ogłosił na platformie X. Informację o dołączeniu Kłeczka do TV Republika przekazał także Michał Rachoń, który zaprosił widzów na nowy program redaktora. Wiadomo, że będzie on dalej zajmował się publicystyką. Będzie też działał jako reporter w serwisach informacyjnych.

- Mam wrażenie, że zadomowi się tutaj, będzie jednym z naszych czołowych reporterów. Myślę zresztą, że Donald Tusk tęskni za Miłoszem Kłeczkiem, brakuje mu takich pytań na konferencjach - przekazał Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. - Po pierwsze, to bardzo dobry, odważny dziennikarz. A dzisiaj bycie dziennikarzem, szczególnie w Telewizji Republika, naprawdę wymaga odwagi przy tej nagonce ze strony reżimu. A po drugie, to człowiek rozpoznawalny i lubiany co najmniej przez połowę społeczeństwa - dodał zapytany o to, dlaczego Telewizja Republika zdecydowała się na współpracę z Kłeczkiem.