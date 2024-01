Zaczynają się ferie zimowe. Które województwa mają już wolne? [HARMONOGRAM]

Według obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ferie zimowe w szkołach rozpoczynają się w połowie stycznia i kończą pod koniec lutego. Każdego roku i w każdym województwie trwają one dwa tygodnie. Zgodnie z kalendarzem szkolnym 15 stycznia rozpoczną się ferie w pierwszych czterech województwach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Miała być wolność i sprawiedliwość". Protest pod sejmem

Ferie zimowe 2024. Kiedy zaczną się ferie? Podział na województwa

O tym, które województwa wspólnie rozpoczną ferie, decyduje minister edukacji. Podczas podejmowania decyzji pod uwagę jest brana liczba uczniów w poszczególnych województwach. W tym roku terminy ferii zimowych wyglądają następująco:

Od 15 do 28 stycznia ferie zimowe będą mieć uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego,

Od 22 stycznia do 4 lutego ferie zimowe będą mieć uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego,

Od 29 stycznia do 11 lutego przerwę w nauce będą mieć uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Od 12 do 25 lutego ferie odpoczynek od nauki szkolnej będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy kolejne dni wolne w szkole i zakończenie roku szkolnego?

Uczniowie długo nie będą musieli czekać na kolejną przerwę w nauce, ponieważ będą mieli okazję do dłuższego odpoczynku już w marcu. Od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r. potrwa wiosenna przerwa świąteczna. Na dłuższe wakacje trzeba będzie poczekać do czerwca, wówczas uczniowie rozpoczną ferie letnie 22 czerwca, a zakończą je 31 sierpnia. Do szkoły wrócą dopiero 2 września w poniedziałek.