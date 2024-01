Kiedy odpuści siarczysty mróz? Znamy prognozy na najbliższe dni. Będzie cieplej?

Jaka pogoda będzie w Polsce w piątek? "Dziś pochmurno, okresami większe przejaśnienia. Opady śniegu, na północnym wschodzie do 5 cm. Na Pomorzu deszcz ze śniegiem i deszcz. Rano lokalnie mgły" - wynika z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co z temperaturą? Czy niebawem odpuści mróz?

Pogoda. Siarczysty mróz w odwrocie? Nie wszędzie zima złagodnieje

Po siarczystych mrozach w piątek we wschodnich i południowo-wschodnich regionach Polski na termometrach zobaczymy od -6 do -4 stopni Celsjusza, z kolei w centrum możemy spodziewać się nieco wyższych wartości, bo od -2 do 0 stopni. Nad morzem temperatura podskoczy do nawet 2-3 stopni powyżej zera.

W nocy możemy spodziewać się nieco niższych wartości. Jak wynika z map IMGW w północno wschodniej Polsce nawet -8 stopni Celsjusza, a w okolicach podgórskich -7. Na wschodzie i południu od -4 do -3 stopni, w centrum i na zachodzie od -2 do -1 st. Nad morzem miejscami możliwy jeden stopień powyżej zera, jednak w przeważającej części będzie to -2, -1 st. Wiatr będzie porywisty i rozpędzi się do 55, a w górach nawet 60 kilometrów na godzinę. Dodatkowo na wschodzie i południu przelotnie popada śnieg.

Jaka pogoda w kolejnych dniach?

W sobotę możemy spodziewać się pochmurnej aury i słabych opadów śniegu niemal w całej Polsce (oprócz części południowej). Na termometrach maksymalnie od -5 do 3 stopni Celsjusza, uczucie chłodu może wzmagać silny wiatr, który rozpędzi się do 50-80 kilometrów na godzinę - wynika z prognoz synoptyczki tvnmeteo.pl. W niedzielę podobnie - pochmurna aura z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem oraz dość silnym wiatrem.

Początek nowego tygodnia nie przyniesie wielkiej zmiany. Na termometrach w poniedziałek od -2 do 3 stopni Celsjusza, do tego miejscowe opady śniegu. Z kolei we wtorek na niebie oprócz chmur miejscami będzie można zobaczyć też słońce. Na termometrach od -5 do 0 stopni.