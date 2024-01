Marszałek Sejmu w piątek (12 stycznia) rano w rozmowie z Agatą Adamek przyznał, że decyzje prezydenta Andrzeja Dudy wobec skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika "nie układają mu się w logiczny ciąg" . - To jest dobra decyzja, decyzja deeskalacyjna. Przyznanie, że tamto ułaskawienie było nieskuteczne i rozpoczęcie procedury ułaskawieniowej raz jeszcze - mówił Szymon Hołownia.

Hołownia o sprawie Kamińskiego i Wąsika. Mówi, ile może potrwać procedura

Ważne jest, że prezydent ostatecznie przyznał, bo właśnie to zrobił, że wyrok był prawomocny - mówił Szymon Hołownia w wywiadzie w TVN24. Wyjaśnił, że nie do końca rozumie, dlaczego prezydent nie użył prawa łaski, ale podjął decyzję, która niejako przekazuje odpowiedzialność na prokuratora generalnego Adama Bodnara. - To wymaga mnóstwa opinii prawnych i to minister sprawiedliwości musi zasięgnąć mnóstwa opinii prawnych, to może potrwać nawet sześć miesięcy. Na koniec prezydent, robi, co chce, bo nie jest związany tymi opiniami. Ale można to było zrobić szybciej, aktem łaski i panowie wyszliby z więzienia nawet wczoraj - przyznał marszałek.

Szymon Hołownia dodał, że "jeśli ktoś ma klucz, by otworzyć cele" i go odkłada, po to, żeby użyć innej, czasochłonnej procedury z Kodeksu karnego do osiągnięcia być może jakiś celów politycznych, to byłby to skrajny cynizm. - To jest jeszcze gorsze niż brak jakichkolwiek działań. Nie rozumiem, dlaczego prezydent użył takiego narzędzie - podkreślił marszałek. - Dla mnie jest ważne, że prezydent uznał, że wyrok wobec Kamińskiego i Wąsika jest prawomocny, a to oznacza, że panowie nie mają mandatów poselskich - podkreślił marszałek Hołownia w rozmowie z Agatą Adamek.

Prowadząca zapytała, czy marszałek spodziewa się po wyjściu skazanych polityków tego, że przyjdą oni do Sejmu, by pełnić obowiązki posłów, którymi już nie są. Szymon Hołownia odparł, że w parlamencie "możemy spodziewać się wszystkiego", a o metodach obstrukcji i zagłuszania obrad Sejmu chętnie opowiadają politycy PiS-u. - Przychodzą do mnie, ale i w mediach opowiadają, że będą zagłuszać obrady śpiewaniem hymnu, będą blokować mównicę i będą wnosić panów na salę obrad, w otoczeniu osób, które mają legitymacje poselskie. My się tam możemy spodziewać wszystkiego. Grozili mi, że zrobią w Sejmie drugi Kapitol, że będzie drugi Sejm w sali kolumnowej, że ja jeszcze nie wiem, co to znaczy opozycja, że teraz to mi pokażą - wyliczał Hołownia.

Prezydent Andrzej Duda: Wszczynam postępowanie ułaskawieniowe

Prezydent Andrzej Duda oświadczył w czwartek po południu, że wszczyna postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent wygłosił oświadczenie po niezapowiedzianym spotkaniu z żonami skazanych polityków PiS. Prezydent powiedział, że zdecydował się na wszczęcie postępowania właśnie na prośbę żon polityków. Jednocześnie prezydent wyraził nadzieję, że Prokurator Generalny przychyli się do wniosku o natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, co zakończy strajk głodowy obu polityków.

Wcześniej prezydent powiedział, że akt łaski, jaki wydał w 2015 roku wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jest w mocy i w jego opinii politycy PiS są posłami. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie znajdują się w areszcie śledczym.

