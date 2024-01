"Protest Wolnych Polaków" 11 stycznia wywołał wiele emocji w mediach społecznościowych. Świadczą o tym liczne komentarze zarówno polityków jak i dziennikarzy. Głos zabrali między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, Łukasz Schreiber, czy Antoni Macierewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Obrazki z "Protestu Wolnych Polaków". "Ruda wrona orła nie pokona" oraz "Wolne media!"

"Protest Wolnych Polaków" 11 stycznia wywołał lawinę komentarzy. "Czas, by PiS zaakceptował wynik wyborów"

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz zwróciła uwagę na wyświetlenie wizerunku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na pomniku Armii Krajowej. "Nie mają świętości. Na Marszu Obrońców Milionerów Kaczyńskiego na pomniku AK wyświetlili grafikę z twarzami Kamińskiego i Wąsika. To pomnik pamięci o tych, co oddali za Polskę życie, a nie galeria przestępców" - napisała polityczka.

"Wyborcy Trzeciej Drogi 15 października powiedzieli NIE trzeciej kadencji PiS, określili się po stronie praworządności, demokracji oraz samorządności i tym wartościom pozostają wierni. Czas, by politycy PiS zaakceptowali wreszcie wynik wyborów" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Politykowi odpowiedział poseł z ramienia PiS Łukasz Schreiber. "My w przeciwieństwie do was akceptujemy wyniki wyborów. Ale nie dostaliście takiego mandatu, by uchwałami niszczyć ład konstytucyjny. Czas, by politycy Koalicji 13 grudnia to sobie uświadomili i przestali dewastować demokrację na polecenie Tuska" - stwierdził.

Do dyskusji włączył się również poseł PiS i były minister MSWiA Sylwester Tułajew. "Jasne! Ten wynik został zaakceptowany... ja osobiście akceptuję, tak zdecydowali Polacy...ale czy pan naprawdę akceptuje metody reżimu Tuska? Czy akceptuję bezprawne działania w sprawie na przykład mediów publicznych? Czy Pan akceptuje zdejmowanie krzyża przez wojewodę lubelskiego? Czas, by politycy PSL powiedzieli wreszcie dość!" - stwierdził polityk.

"Jest nas wielu, dziękuję każdemu za przybycie na dzisiejszy "Protest Wolnych Polaków". 'O Polskę tutaj chodzi' - te słowa PJK najlepiej tłumaczą, jak udało nam się zmobilizować w tak dużej liczbie, mimo niesprzyjających warunków. Będziemy bronić wolności niepodległości Polski" - napisał Antoni Macierewicz.

Frekwencja na proteście wywołała spór. "Po co opowiadać te bajki?"

"Środek tygodnia, kilka stopni na minusie, a pod Sejmem tysiące Polek i Polaków. Patriotów, którzy wolność mają zakorzenioną głęboko w sercu!" - napisał poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukasiewicz. "300 000 podziękowań dla was" - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek w kontekście rzekomej frekwencji. Zdaniem Michała Wójcika z Suwerennej Polski na miejscu były "setki tysięcy ludzi", a Oskar Szafarowicz ironicznie stwierdził, że "podobno przyszło tylko kilku zbłąkanych przechodniów z zakupami". "Naród się obudził. Obiecuje wam, że wygramy i rozliczymy" - napisał. Natomiast Radosław Fogiel z PiS ironizował, że "parę osób przyszło" i zamieścił krótkie nagranie.

"Protest Wolnych Polaków" został skomentowany również przez pracowników mediów. Redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz zabrał głos w kontekście frekwencji podczas manifestacji. "Nieoficjalnie według wstępnych wyliczeń służb, na demonstracji było około 500 tys. ludzi" - stwierdził. "Frekwencja na marszu była naprawdę niezła, ale gdy p. Sakiewicz twierdzi, że było ok. pół miliona osób, a Samuel, że tyle, co na marszach KO tuż przed wyborami, no to trudno to nawet sensownie skomentować" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik.

Podobne zdanie wyraziła Dominika Długosz. "Frekwencja była bardzo przyzwoita, ale po co opowiadać te bajki o 300 tysiącach to ja naprawdę nie wiem" - napisała Dominika Długosz z Newsweeka. "Wszystkie telewizje informacyjne transmitują "Protest Wolnych Polaków", wszystkie media o tym piszą, a rzecznik PiS mówi, że Polacy są pozbawieni prawa do informacji i reklamuje stacje Rydzyka, Karnowskich i Sakiewicza. Kłamstwo nawet najgłośniej wykrzyczane jest wciąż kłamstwem" - podsumował Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".