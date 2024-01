Pierwszy incydent na Proteście Wolnych Polaków? Ze sceny wzywano karetkę

Protest Wolnych Polaków był głośno zapowiadany przez polityków Prawa i Sprawiedliwości już w grudniu, kiedy minister kultury podjął pierwsze działania w mediach publicznych. Na ostateczny termin wybrano czwartek 11 stycznia. Pierwsi uczestnicy zebrali się pod budynkiem Sejmu już o godz. 13. Wydarzenie oficjalnie rozpoczęło się niedługo po godz. 16. Podczas jednego z przemówień ze sceny zaczęto wzywać karetkę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Protest Wolnych Polaków". Ludzie zaczynają gromadzić się pod Sejmem

Zamieszanie w tłumie demonstrujących. Pogotowie interweniowało na Proteście Wolnych Polaków

Mniej więcej o 16:30 na scenę weszła młoda studentka prawa z Pruszcza Gdańskiego. Zwróciła się ona do protestujących i podziękowała im za "tak liczną obecność". - Pogotowie jest potrzebne, coś się stało tu naprzeciwko. Pogotowie! - wołała. W tym momencie w tłumie doszło do niebezpiecznego incydentu. - Pogotowie jest potrzebne, coś się stało tu naprzeciwko. Pogotowie! Karetka stoi tu, na końcu Wiejskiej, na rogu Pięknej - zaczęto krzyczeć ze sceny.

Niedługo później mogliśmy zobaczyć, jak przez tłum przeciska się karetka pogotowia. Wszystko wskazuje na to, że została udzielona pomoc medyczna. Zaledwie kilkadziesiąt minut później ze sceny znów zaapelowano o wsparcie ratowników. Miała zasłabnąć kolejna osoba. - Pod telebimem ustawionym w okolicach sejmu jest ogromny ścisk. Wyjście z tłumu jest bardzo trudne. Wcześniej ze sceny apelowano, by ludzie nie stali tak blisko siebie - relacjonował dziennikarz Gazety.pl Daniel Drob.

Protest Wolnych Polaków. Jarosław Kaczyński atakuje Tuska, rząd i Unię Europejską

W Proteście Wolnych Polaków wzięło udział wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Najczęściej ze sceny usłyszeć można głos Rafała Bochenka. Swoje przemówienie miał też prezes partii Jarosław Kaczyński. - Najsilniejsi chcą, by cała UE została im podporządkowana. Każdy może dzisiaj zdobyć dokument ministerstwa sprawiedliwości, gdzie to jest opisane. To groza - grzmiał. - My tu bronimy Polski, ale także narodów Europy przed tym ideologicznym nieszczęściem. Kończę jednym wezwaniem. Kiedy będziemy was zapraszać jeszcze raz, to przyjedźcie, bądźcie - dodaje polityk. Po tym tłum skandował "ruda wrona orła pokona".