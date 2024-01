Marta Nowak: Polacy przyjmują księdza po kolędzie?

Janusz Omyliński: Kościół nie chwali się liczbami w tej kwestii, ale pewne wskazówki można znaleźć w zachowaniach niektórych księży. Ostatnio widziałem takie ogłoszenie z 2020 r., które proboszcz z Żyrardowa wywiesił już po tym, jak skończył się czas kolędy. Pytał, dlaczego parafianie go nie przyjmują. Była tam też modlitwa do Michała Archanioła i obrazek: gniewny archanioł, który wbija włócznię w szatana.

Widziałam to na Facebooku Lekcji Religii. "Nie potrafiliście przyjąć księdza w czasie trwania kolędy, ulegając medialnej, zaplanowanej, nierozumnej, szkodliwej akcji niszczenia i deformowania wizerunku Kościoła, autorytetu księdza".

I dalej w stylu: "mnie nie przeszkadza, róbcie co chcecie, ale Bóg to widzi". Bardzo pasywno-agresywne. Ale co do tego, ilu dokładnie ludzi przyjmuje dziś w Polsce księży po kolędzie, trudno powiedzieć coś konkretnego.

Nie ma takich danych?

Nie. Z danymi w ogóle bywa problem. Kościół prowadzi statystyki w tradycyjnych kategoriach: dominicantes (wierni, którzy chodzą na niedzielną mszę) i communicantes (ci, którzy przyjmują komunię). Mamy też dane o tym, ilu jest księży. Zajmuje się tym taka specjalna jednostka, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Kiedyś wymieniałem nawet wiadomości z jej ówczesnym dyrektorem, księdzem Wojciechem Sadłoniem. Dowiedziałem się, że chciałby zrobić badanie dotyczące apostazji, ale nic takiego do dziś nie powstało.

Moja teoria jest taka: są w Kościele osoby, które chciałyby badać temat apostazji, ale są też osoby wyżej w hierarchii, które z kolei bardzo nie chcą. Wolą zamknąć oczy, zatkać uszy, nie wiedzieć. Bo gdyby okazało się, że np. z roku na rok odchodzi coraz więcej osób, to już by źle wyglądało. Kościół jest bardzo przywiązany do aksjomatu, który słyszymy od trzydziestu lat: ponad 90 proc. Polaków jest ochrzczonych, więc ponad 90 proc. Polaków to katolicy. Tyle że dzisiaj to po prostu nieprawda.

To ilu w Polsce jest katolików? Jak to najlepiej policzyć?

Można by stwierdzić tak: jeśli ktoś mówi "jestem katolikiem", to jest katolikiem. Ale to nie takie proste. Badacz religii Benjamin Marcus stworzył taki model "3B", który dość dobrze to obrazuje. Marcus podzielił religijność na trzy elementy: belief, behaviour i belonging. Belief: czyli wiara, przekonania. Behaviour: czyli zachowanie, rytuały, aktywne przestrzeganie zasad religijnych. Belonging: czyli przynależność, udział w mszy, uczestnictwo we wspólnotach parafialnych, przekazywanie pieniędzy na Kościół. I teraz pytanie, jak u polskich katolików wyglądają te trzy części składowe?

Zacznijmy od wiary.

Było takie badanie z 2015 r. o tym, w co wierzą Polacy. Wyszło z niego, że w piekło wierzyło wtedy tylko 56 proc. badanych. A za to w reinkarnację aż 30 proc. Jakby nie patrzeć – nie ma w Polsce 30 proc. hinduistów. Z kolei w badaniu CBOS z 2018 r. wśród osób, które zadeklarowały się jako wierzące, połowa powiedziała, że wierzy "po swojemu". Czyli najwyraźniej nie w oficjalną naukę Kościoła.

Zachowanie? Ludzie mają zupełnie inny niż Kościół stosunek np. do aborcji, in vitro, związków jednopłciowych. Jeśli Kościół głosi, że aborcja to morderstwo, a Polki przerywają ciąże, to jak się ma jedno do drugiego?

I na koniec przynależność. Co z tego, że ktoś powie "jestem katolikiem", skoro nie chodzi do kościoła, nie należy do wspólnoty? Jest taki raport "Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła" prof. Mirosławy Grabowskiej. Odsetek osób, które określały się jako wierzące, przez trzy dekady – od 1992 do 2022 r. – spadł z 94 do 84 proc. Praktykujących regularnie – z 70 do 42 proc. A odsetek niepraktykujących wzrósł z 9 do 19 proc.

Czyli co, mamy w Polsce katolicyzm tylko w warstwie deklaracji?

Nie można mówić o prostej opozycji "wierzący – niewierzący". W Polsce są wierzący, letni wierzący i niewierzący. I tych letnich jest bardzo dużo, tak naprawdę większość. To są ludzie, którzy nie modlą się w domu, narzekają na księży, chcą się wykręcić z kolędy, ale ślub wezmą w kościele i mamę też pochowają na katolickim cmentarzu.

A wierzący, ale nie w rzymski katolicyzm? Czy w Polsce w ostatnich latach wzrósł odsetek wyznawców innych religii? W spisie powszechnym pewnie tego nie widać, bo – jak mi mówił Szymon Pifczyk z Kartografii Ekstremalnej – nikt w nim nie uwzględnił dużej części obcokrajowców w Polsce.

Znów: nie mamy dobrych, aktualnych danych dotyczących nie tylko obywateli, ale w ogóle mieszkańców Polski. W ostatnim spisie powszechnym wyznanie katolickie zadeklarowało 71 proc. ludzi. Ale wielu w ogóle nie odpowiedziało na to pytanie. Ja bym szacował, że 4-5 proc. osób w Polsce może wyznawać inne religie. A jakieś 10 proc. to ateiści i agnostycy.

Na mapie Polski widać trzy wyraźne obszary, gdzie mocniej zaznaczają się wyznania inne niż rzymski katolicyzm. Pierwszy to prawosławni na południu Podlasia. Drugi – luteranie w południowej części województwa śląskiego. A trzeci – grekokatolicy na Warmii i Mazurach, czyli dziedzictwo przesiedleń w ramach akcji "Wisła". Z tego samego powodu grekokatolików jest też trochę na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Sporą grupą są też świadkowie Jehowy, tyle że akurat oni są rozproszeni po całym kraju. Podobnie osoby wyznające grecki katolicyzm czy prawosławie, które przyjechały tu z Białorusi i Ukrainy.

Wspomniałeś o badaniu "Dlaczego Polacy odchodzą z Kościoła". No to: dlaczego?

Najwięcej osób jako przyczynę podaje "brak potrzeby". Nie chodzą do kościoła, bo po prostu im się nie chce, nie interesuje ich to. Czyli wcale nie jest tak, że najmocniej działają głośne, medialne sprawy: skandale pedofilskie albo biskupi, którzy mieszają się w politykę. Raczej po prostu chodzi o to, że Polakom żyje się coraz lepiej. Jest coraz więcej rozrywki, lepszy dostęp do wiedzy, kultury. To naturalne zjawisko, które występuje wszędzie: im kraj jest bogatszy, spokojniejszy, tym bardziej ludzie odchodzą od religii. Inne zjawiska mogą ten proces przyspieszać albo spowalniać. I w Polsce w ostatnich dwudziestu latach widać, że były momenty, kiedy laicyzacja przyspieszała.

Kiedy?

Jeśli chodzi o niepraktykujące młode osoby: 2006, czyli rok po śmierci Jana Pawła II…

Tak szybko nastąpił efekt przejedzenia tym, że wszyscy wszędzie mówili o papieżu?

No, nie był to tydzień od jego pogrzebu. Ale rok już wystarczył. A później przyszedł 2010 – czas katastrofy w Smoleńsku i słynnej walki o krzyż na Krakowskim Przedmieściu. Według mnie to właśnie był przełomowy moment, bo zawiązał się pewien binarny podział. Przedtem można było być osobą wierzącą, ale postępową. Albo niewierzącą, ale konserwatywną. Ale walka o krzyż – w którą zresztą otwarcie zaangażował się Kościół – zarysowała dwa wyraźne bieguny. Albo jesteś młody, nowoczesny, jesteś kosmopolitą, popierasz prawa LGBT – i wtedy nie chodzisz do kościoła...

Albo jesteś praktykującym katolikiem…

…i wtedy jesteś starszy, konserwatywny, patriotycznie nastawiony. A od czasu, kiedy PiS wygrał wybory pięć lat później, ten podział na dwa gotowe pakiety światopoglądowe utrwalił się już na dobre.

A po wyborach w 2015 r. były jakieś polityczne wydarzenia, które spowodowały większe tąpnięcia? Pomyślałam np. o protestach aborcyjnych w 2020 r.

One jak najbardziej mogły być jednym z katalizatorów zmian. Ale też zbiegły się w czasie z pandemią koronawirusa, która miała dużo większy wpływ na religijność. Wyobraź sobie: jesteś taką letnią katoliczką, w niedzielę chodzisz na mszę, ale to nie jest sens twojego życia. W pewnym momencie wybucha pandemia. Przez rok zero kościoła. I co?

I tworzy się nowy nawyk. A raczej: znika ten stary.

Okazuje się, że nic się nie stało przez to, że cię nie było w kościele. Nie trafił cię grom z jasnego nieba. Kończą się obostrzenia, ale ty na mszę już nie wracasz. Po pandemii odsetek dominicantes spadł do mniej niż 30 proc.

Dominicantes to są osoby, które chodzą na niedzielną mszę?

Tak. Liczy się to na podstawie tego, kto według Kościoła ma obowiązek na tę mszę przychodzić. Czyli 82 proc. z liczby ochrzczonych – bez małych dzieci i schorowanych osób. Kościół pi razy oko oszacował, że te grupy to będzie właśnie 18 proc.

To oznacza, że 30 proc. w kościelnych statystykach to nie jest 30 proc. ogółu społeczeństwa. Jeśli przełożymy to na całą populację, wyjdzie nam, że do kościoła w niedzielę chodzi dziś jakieś jedna piąta Polaków.

Trochę mało. Także w kontekście niedawnej propozycji Donalda Tuska, żeby zlikwidować Fundusz Kościelny – to był też jeden ze "100 konkretów" PO – i zastąpić go dobrowolnym odpisem od podatku.

Są różne pomysły, jak to zorganizować. Na razie hasło zostało rzucone w eter i teraz koalicjanci mają się dogadywać. Z jednej strony Władysław Kosiniak-Kamysz, z drugiej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a na stole finansowanie Kościoła. Ciekawe, co wymyślą.

W Niemczech – w zależności od landu – możesz przekazać na wybrany kościół 8 albo 9 proc. wysokości swojego podatku. Ale to jest dodatkowy datek, więc jeśli nie chcesz wesprzeć żadnego związku wyznaniowego, to zostaje ci więcej w kieszeni. Myślę, że jeśli ten model wejdzie u nas, nagle się okaże, że mało jest w Polsce katolików. Ale jeśli będzie tak jak z odpisem 1,5 proc. – który jest odciągany od tego, co i tak musisz zapłacić – to według mnie sporo ludzi będzie wspierać Kościół Katolicki w taki sposób.

W TOK FM była ostatnio rozmowa z prof. Pawłem Boreckim, który mówił, że taki rodzaj finansowania "ożywi nasz rynek religijny" – związki wyznaniowe po prostu zaczną się reklamować. Postawił też tezę, że hierarchowie kościelni będą musieli się bardziej pilnować, jeśli chodzi o kontrowersyjne wypowiedzi czy działania.

Ludzie faktycznie mogą podchodzić do odpisu na Kościół jak do nagrody za dobre sprawowanie. Wypełniam PIT, dochodzę do odpowiedniego okienka i myślę: "aaa, dobra, dam wam w tym roku". Albo: "a nie, w tym roku dam prawosławnym".

Myślę, że wielu ateistów czy agnostyków też może przekazywać swój odpis różnym związkom wyznaniowym. Z całkiem niereligijnych powodów. "Fajny jest ten meczet w Kruszynianach, no to dam polskim Tatarom". Albo lokalnej gminie żydowskiej.

Może też być tak, że pewne humanistyczne organizacje zostaną potraktowane jak związki wyznaniowe i będzie można na nie przekazać odpis. Albo na organizacje pomocowe jakoś związane z religią.

Druga poważna zapowiedziana zmiana: lekcje religii w szkole.

Ja w ogóle nie lubię sformułowania "lekcja religii" w odniesieniu do tych zajęć. Słowo "lekcja" daje pozór naukowości, przekazywania jakiejś realnej wiedzy. A dzieci w szkole nie mają żadnego religioznawstwa, tylko katechezę. Najczęściej oczywiście katolicką. W niektórych szkołach zdarza się też luterańska albo prawosławna.

Niech będzie katecheza. W każdym razie: ma zostać obcięta do jednej godziny tygodniowo. Nie widziałam chyba żadnego zwolennika tego rozwiązania. Jedni wołają, że to skandal, prześladowanie. A drudzy – że ta jedna godzina to o jedną za dużo.

To jest jeden z tych kompromisów, który nikomu się nie będą podobać. Ale tylko tyle można było zrobić w ramach konkordatu. Tam jest zapis: "państwo gwarantuje, że szkoły publiczne (…) organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych". Skoro konkordat obowiązuje, to ministra Barbara Nowacka nie może po prostu stwierdzić, że koniec, od teraz katechezy nie będzie.

Ale ta jedna godzina ma być albo na pierwszej, albo na ostatniej lekcji. To pewnie sprawi, że łatwiej będzie z niej rezygnować – nie wiem, czy bardziej dzieciakom, czy rodzicom.

"Jak mamy wstawać przed siódmą, żeby wyszykować Zosię na religię…"

"…to odpuśćmy, pośpimy dłużej". Tak. Dla części osób działania ministry Nowackiej to za mało, ale tak działa polityka. W tym rządzie są i antyklerykałowie, i osoby bardzo mocno związane z Kościołem. A świeckiego państwa nie robi się z dnia na dzień. To trwa.

Janusz Omyliński Fot. Maciej Stanik

Janusz Omyliński - autor bloga i kanału YouTube Lekcjareligii.pl, gdzie opowiada o ciekawostkach religioznawczych, religii w popkulturze, historii religii czy sztuce sakralnej z perspektywy ateisty. Zawodowo zajmuje się internetem i mediami online.