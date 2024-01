Oskar Szafarowicz ma rady dla uczestników marszu PiS. 'By nie ulec prowokacjom'

Na 11 stycznia PiS zaplanował w Warszawie demonstracje m.in. przeciwko zmianom w mediach publicznych. Pierwsi demonstrujący zaczęli zbierać się pod budynkiem Sejmu już po godzinie 13, czyli na trzy godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. Później marsz ma przejść pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Oskar Szafarowicz przekazał uczestnikom wydarzenia kilka rad.

Oskar Szafarowicz zwrócił się do uczestników protestu PiS. Ma rady

Oskar Szafarowicz jest działaczem Forum Młodych PiS, o którym zrobiło się głośno po sprawie syna posłanki Magdaleny Filiks. Teraz dołączył do polityków Prawa i Sprawiedliwości na Proteście Wolnych Polaków organizowanych przez to ugrupowanie w stolicy. Na swoim profilu w mediach społecznościowych zwrócił się do innych uczestników marszu.

Jego zdaniem warto:

zjeść solidny obiad

wypić gorącą herbatę

odpocząć chwilę w ciepłym miejscu

około 15.00 udać się już w okolice Sejmu RP

Zaapelował też o "spokój, pozytywne nastawienie i dużą uwagę, by nie ulec prowokacjom".

Incydent na Proteście Wolnych Polaków. Potrzebna była pomoc medyczna

Protest Wolnych Polaków rozpoczął się o godzinie 16. Niedługo później na scenie pojawiła się studentka prawa z Pruszcza Gdańskiego. - Przez 20 lat życia nie spodziewałam się, że wrócimy do czasów przypominających bardziej Białoruś niż wolny kraj - mówiła. W tym momencie coś wydarzyło się w tłumie protestujących. Ze sceny wezwano ratowników. - Pogotowie jest potrzebne, coś się stało tu naprzeciwko - wołano. Na moment pisania artykułu nie wiadomo, co się stało.